Fürstenau. Was genau sind das für Ausgrabungen an der steinernen Brücke zum Fürstenauer Schloss? Was haben sie bisher ergeben? Und wie geht es weiter? Hier einige Antworten.

Im September waren die ersten Grabungsarbeiten zu sehen. Unter der Leitung von Friedhelm Esch engagiert sich seither die Avantgarde der Bürgerschützen im Dienste der Stadtgeschichte. Ursprünglich wollten sich die jungen Leute die zweite Bastion auf der Südseite des Schlosses vornehmen und sie freilegen. Bei näherem Überlegen erwies sich diese Aufgabe jedoch als sehr umfangreich. Also wendeten sich die Avantgarde und Friedhelm Esch den Grabungen an der früheren Zugbrücke zu. Fachkundige Begleitung gibt es durch Werner Hollermann, der bereits 1995 bei Grabungen am Eingangsbereich der Schlossinsel mit von der Partie war, sowie durch die Untere Denkmalschutzbehörde.

Recherchen im Staatsarchiv

Aufmerksamer Begleiter ist zudem Stadthistoriker Karl-Heinz Dirkmann. Er hat im Staatsarchiv in Osnabrück Fakten zur Brücke und den nun zum Teil freigelegten Gebäuderesten ermittelt, um zu klären, was an der Brücke an Verschüttetem so alles zutage tritt. Danach handelt es sich um ein Bauwerk, das 1614 entstanden ist. Nachdem 1611 Schäden an der damaligen Holzbrücke festgestellt worden sind, hatte die bischöfliche Behörde angeordnet, eine neue Holzbrücke zu bauen und damit verbunden ein „Wacht- und Pforthaus“ zu erstellen. Für den Bau der Brücke stellte die Amtsverwaltung Fürstenau ausführliche Daten zur Beschaffung der notwendigen Bäume sowie Länge und Dicke der Pfosten und Dielen zusammen.

Treppenanlage mit Schießscharte entdeckt

Bei der gegenwärtigen Grabung ist ein Raum von etwa vier mal sieben Meter zutage gekommen. In ihm befinden sich eine Treppenanlage sowie eine Schießscharte. Außerdem hat er eine Fortsetzung in einen kleineren Raum unterhalb der gegenwärtigen, in den Jahren 1717 bis 1721 entstandenen Steinbrücke. Im Schriftverkehr zwischen Amtsverwaltung und bischöflicher Behörde erfolgt als Angabe außerdem, dass für den Bau des Wachthauses 200 Ziegel und 100 Pfannen verwendet werden sollen. Reste der Ziegel und Pfannen sind nun bei der Grabung gefunden worden.

Wacht- und Pforthaus wieder aufbauen?

Weiterhin gibt es eine alte Zeichnung des Hofmalers Berger aus dem Jahr 1607. Sie zeigt den damaligen Ist-Zustand, vermutlich aber nicht unbedingt detailgetreu. Deutlich ist am linken Bildrand die Brücke in Holzbauweise mit dem Wacht- und Pforthaus zu erkennen. Dieses Gebäude dürfte aber näher an der Befestigung gelegen haben, so Karl-Heinz Dirkmann. Es handele sich wahrscheinlich um den Vorläufer eines jüngeren, auf entsprechenden Fundamenten gebauten Wachthauses.

Gleichwie: Die Ausgrabungen sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Überdies gibt es die Idee, wieder ein Wacht-Pforthaus aufzubauen. Vorerst ist aber die Ausgrabungsstelle winterfest gemacht worden. Im Frühjahr geht es weiter. Das Grabungsteam erhofft sich dann weitere Erkenntnisse zum Bau der Verteidigungsanlagen.