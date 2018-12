Bippen. Der Verwaltungstrakt der Gemeinde Bippen ist in den vergangenen drei Monaten komplett renoviert worden. Die letzte Gemeinderatssitzung in diesem Jahr war somit die erste im frisch sanierten Sitzungssaal. Ein Überblick zum Bürgermeisterbericht.

Verwaltungsgebäude: Im Bericht von Bürgermeister Helmut Tolsdorf war die Renovierung denn auch der erst Punkt. Außer dem Sitzungssaal sind auch die Büroräume sowie die Sanitäranlagen erneuert und mit einem modernen energetischen Standard ausgerüstet worden. Zudem wurde die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt. Im Sitzungssaal wird zusätzlich ein Beamer installiert für die künftige digitale Ratsarbeit per Notebook.

Windparks: Über die Lautstärke der neuen Windparks in Ohrtermersch und Ohrte/ Haneberg sind mehrfach Beschwerden bei der Gemeindeverwaltung eingegangen, die an den Landkreis Osnabrück als Genehmigungsbehörde weitergeleitet worden sind. Von dort werden Untersuchungen und Überprüfungen vorgenommen und eventuelle Anpassungen vorbereitet. Das könne zwei bis drei Monate dauern, so Helmut Tolsdorf.

Flurbereinigung: Auf dem Kuhlhoff haben Gespräche mit Eigentümern und zu Einsprüchen im Rahmen der Flurbereinigung Bippen-Restrup stattgefunden, die insgesamt planmäßig verläuft. Die Verbindungsstraße zwischen „Berger Straße“ und „Schockländer Straße“ ist fertiggestellt worden.

Entwässerung: In der vorangegangenen Bauausschusssitzung wurde die Oberflächenentwässerung der Straßen „Am Sportplatz“, im unteren Bereich „Hallweg“, „Gooseweg“, „Eichenweg“, „Langer Weg“ und „Merschweg“ thematisiert. Mit den Anwohnern sollen im kommenden Frühling Gespräche über Entwässerungsprobleme, offene Gräben und mögliche Kanäle geführt werden.

Persönlich: Abschließend erklärte Helmut Tolsdorf, dass er nach 39 Jahren jetzt seinen letzten offiziellen Arbeitstag bei der Stadt Osnabrück hatte und dort verabschiedet wurde. Für seine Arbeit als Bürgermeister in Bippen würde sich mit dem Rentenbeginn ab Januar dadurch zusätzliche Zeiträume ergeben, die er ehrenamtlich für die Gemeinde nutzen wolle.