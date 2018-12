Bersenbrück. Schließt die Kostbar in Talge nach nur wenigen Monaten? Im Internet hat Betreiber Günter Brinkmann zunächst das Aus der Gaststätte verkündet. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert er jedoch noch Hoffnung.

Beschwerden über die Preiserhöhung eines 0,2 Liter Bieres von 1,20 Euro auf 1,50 Euro sowie Intrigen von Geschäftsleuten aus der Region hätten dazu geführt, die Gastwirtschaft in achteinhalb Monaten wieder schließen zu wollen. Das hatte Betreiber Günter Brinkmann jüngst in einem Post auf Facebook berichtet. Erst Ende Juli hatte die Gaststätte, in der zuvor die Traditionskneipe "Zum munteren Reh" beheimatet war, ihre Eröffnung gefeiert.

Doch kein Aus?

„Das Aus ist noch gar nicht so sicher“, relativiert er jetzt aber gegenüber unserer Redaktion. „Der Grund für den Post war einfach: Uns wurde geschadet und es wurden Dinge gesagt, die nicht der Realität entsprechen“, sagt der 36-Jährige, der die "Kostbar" gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea betreibt. Zudem sei versucht worden, Dinge aus dem persönlichen Umfeld gegen sie zu verwenden. „Nur, weil wir hier neue Dinge einbringen, versucht eine Handvoll Menschen, uns zu schaden“, bedauert der Hollensteder. Mit den Neuheiten meine er eine abgeänderte Speisekarte, Cocktails sowie weitere Angebote, die die Leute bis dato nicht kannten.



Kritiker werden nicht überzeugt

„Der große Teil unterstützt uns, auf das Talger Umfeld können wir zählen“, freut Brinkmann sich andererseits. Mit Cocktailkursen sowie Weihnachts- und Silvesterangeboten, einem Schnitzelbuffet und einer mexikanischen Nacht sei man auf die Kritiker zugegangen, habe das Bier zur Sportschau gar für nur einen Euro angeboten. Die Angebote seien gut angenommen worden, nur die Kritiker konnten nicht überzeugt werden. Zudem sei es schwierig gewesen, ihnen die besagte Preiserhöhung näher zu bringen. Diese sei aber notwendig gewesen, um den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können.

"Jeder ist willkommen"

„Mit dem Konzept, das wir entwickelt haben, möchte ich erfolgreich sein. Das muss doch gestattet sein“, ist Brinkmanns Reaktion auf den Vorwurf, nicht mehr das vormalige „Muntere Reh“ zu sein. „Wir fühlen uns hier sauwohl, jeder ist in der Kostbar willkommen“, sagt der Gastronom mit rund 20-jähriger Erfahrung. „Gerne würden wir über die Zeit hinaus hierbleiben und können uns eine Zukunft gemeinsam mit dem Verpächter vorstellen“, sagt Brinkmann. Man wolle weiterhin Gas geben. „Wir wollen hier unsere Zukunft aufbauen, wir werden so schnell nicht aufgeben“, so Brinkmann.

Schnelles Aus in Fürstenau

Generell stehen die Gaststätten-Projekte von ihm und seiner Gattin unter keinem guten Stern. Zunächst war ein geplantes Konzept in Bramsche gescheitert, anschließend versuchten sie Anfang des Jahres mit der "Kostbar" ihr Glück in Fürstenau. Die geplante Eröffnung Ende März musste jedoch wegen eines Schadens an der Heizung verschoben werden. Nachdem die "Kostbar" dann doch ihre Pforten geöffnet hatte, machten ihnen baurechtliche Schwierigkeiten einen Strich durch die Rechnung. Günter Brinkmann machte damals eine mangelnde Unterstützung von Seiten der Gemeinde Fürstenau für das schnelle Aus der Gaststätte verantwortlich. Damals wie heute beklagte er sich zudem darüber, dass Unwahrheiten über die Location in Umlauf gebracht worden seien. Bereits nach wenigen Wochen machte die Gaststätte zu.