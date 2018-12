Fürstenau. Muss die Stadt Fürstenau 2019 Kredite aufnehmen? Nein. Kann sie Schulden abbauen? Ja. Liegt die Pro-Kopf-Verschuldung weit unter dem Kreisdurschnitt? Aber wie. Kurzum: Der Haushaltsentwurf für 2019 kann sich sehen lassen. Aber natürlich hält die Kämmerin mahnende Worte parat.

Die wohl wichtigsten Zahlen finden sich unter der Rubrik „Geplante Investitionen“ wieder. Insgesamt will die Stadt Fürstenau fast 900.000 Euro bereitstellen – vor allem, um den Investionsstau vergangener Jahre, als die Kommunalpolitiker ausschließlich das Wort „Sparen“ im Mund führten, allmählich wieder aufzulösen. Die größte Summe wird in die Innenstadtsanierung fließen. Hier stehen – einschließlich der Zuweisungen vom Land – 345.000 Euro bereit. Auch für die Renovierung der 1912-Schule, die als Jugend- und Vereinstreff genutzt wird, hat die Verwaltung in einem weiteren Schritt 85.000 Euro bereitgestellt. Auch die Probleme mit der Straßenentwässerungen im Schwagstorfer Ortskern will die Stadt angehen. Geplant wird 2019, gebaut 2020. Der kommunale Anteil am Bauprojekt beträgt rund 500.000 Euro, etwa 500.000 Euro steuert der Wasserverband bei. Weitere Ausgaben sind für die Straßenbeleuchtung, für Spielplätze, für die Sanierung von Gemeindestraßen vorgesehen sowie für den Erwerb von Grundstücken.

Keine neuen Kredite erforderlich

Normalerweise müsste die Stadt für all diese Vorhaben ein Darlehn von 434.000 Euro aufnahmen. Normalerweise. Da aber die Kasse derzeit überaus gut gefüllt ist, kann die Verwaltung das Geld dort entnehmen. Im Ergebnis heißt das: keine neuen Kredite, im Gegenteil – ein weiterer, regulärer Schuldenabbau von 72.000 Euro. Steht die Stadt derzeit noch mit 1,36 Millionen in Kreide, so werden es Ende 2019 vermutlich rund 1,25 Millionen Euro sein.

Dass das in der heutigen Zeit sehr wenig ist, belegen zwei Vergleiche. Die Verschuldung pro Kopf beträgt in der Stadt Fürstenau rund 143 Euro. Im Landkreis Osnabrück liegt sie bei durchschnittlich 764 Euro und im Land Niedersachsen bei 278 Euro, wie Kämmerin Elisabeth Moormann nicht ohne eine leise Freude in der jüngsten Sitzung des Stadtrates anmerkte.

Auch Bürgermeister Herbert Gans war erfreut und erklärte augenzwinkernd, dass er seinen Anteil an der Pro-Kopf-Verschuldung schon mal vorab begleichen wolle. Tja, der Bürgermeister: immer für ein Bonmot gut.