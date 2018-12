Fürstenau. 5000 Lose haben Kunden in 16 Fürstenauer Geschäften abgegeben und und dabei ihren Lieblingswunsch angekreuzt. Nun trafen sich die Gewinner auf der Schlossinsel für ein gemeinsames Foto. Insgesamt hatten die beteiligten Firmen Gewinne im Wert von mehr als 2600 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Werbegemeinschaft hatte als Organisator der Aktion „Wunschzettel“ beim Weihnachtsmarkt die Gewinner ermittelt. Unter Aufsicht des Bürgermeister Herbert Gans warteten zahlreiche Losinhaber und interessierte Zuschauer auf die Ergebnisse. Der Erstklässler Simon durfte die Gewinne ziehen. Nach und nach kamen die Lose der beteiligten Firmen in die Lostrommel, begleitet von einem passenden Spruch des Bürgermeisters.

Abendkleid gewonnen

Die Ergebnisse der Ziehung: Anke Salzmer freute sich über eine Brennereibesichtigung mit Verkostung bei der Firma Philip Becker, Gisela Wolke und Hubert Ratermann über einen Warengutscheine von Edeka Seker und der Metzgerei Schönborn. Andrea Andick wiederum gewann ein Kofferset von Schuhe/Lederwaren Hacker, Katrin Dejbus einen Reisegutschein vom Reiseteam Buten Porten und Hildegard Frantzen einen Verzehrgutschein vom Hotel am Markt. Jessica Stratmann sicherte sich ein Abendkleid bei Kreutzmann Mode, Irmgard Hoffhaus und Tanja Dieckmann freuten sich über Gutscheine von Mode Ludlage und Plaza Trends. Ute Peichl erhielt ein Fernglas von Brillen Gerdes, Agnes May einen Tablet-PC von Elektro- und Montagebau Haverkamp sowie Karin Penning eine Matratze von Heimtextilien Ludlage. Carla Schädel gewann eine Buggy-Tour vom Uffz, Petra Wegmann ein Baustellenradio vom Nowe-Bau und Timo Stratmann einen Warengutschein von US Stegwaren. Sabine Adorf schließlich freute sich über ein Bischofsmahl für vier Personen im Torhaus-Restaurant.

Neuauflage geplant

Alle Preisen durften nur persönlich oder durch einen autorisierten Vertreter in Empfang genommen werden. Im nächsten Jahr plant die Werbegemeinschaft eine Neuauflage.