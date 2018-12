Bippen. Eigentlich wollten sich die Hühner im Stall von der Weihnachtshektik des Bauern nicht anstecken lassen – eigentlich. Im Theatersaal der Compagnia Buffo begeisterten jetzt Hille und Klaus Menning aus Dülmen mit ihrem Figurentheater „Hille Puppille“ in dem Stück „Morgen kommt der Weihnachtshahn“ die Besucher.

Zunächst ließen sich die Hühner Gertrud, Linda, Juanita, Heather, die Zwillinge Babsi und Susi und der Hahn Serge nicht anstecken von dem weihnachtlichen Treiben auf ihrem Bauernhof, das immer mehr zunahm. Die ständige Weihnachtsmusik störte, und bei den hellen Lichterketten um den Stall herum könne ja eh niemand schlafen. „Nur Verrückte zu Weihnachten“, so Huhn Juanita mit elegantem spanischen Akzent.

Viele doch sehr menschliche weihnachtliche Gedanken fanden sich in den witzigen Dialogen der Figuren wieder. Wie sich vor dem Fest so langsam eine festliche Stimmung einstellt, die man sich am besten nicht von der Hektik der Umwelt verderben lässt, war nur eine der nachdenklich stimmenden Botschaften der Hühnerfamilie.

Und „ab und zu mal freundliche Worte schenken“ sei eh das schönste zu Weihnachten, so die Hühnerschar. Und tatsächlich gelang es auch den Hühnern, ein gutes Maß zwischen dem Stress der Weihnachtszeit und der Vorfreude auf das Fest zu finden. Mit viel Witz und Charme setzten Hille und Klaus Menning ihre charaktervollen Tisch- und Großfiguren, offen geführt, in Szene.

„Einer wird dran glauben müssen“

„Wir sollten auch Weihnachten feiern“, beschlossen die aufgeschreckten Hühner schließlich und stellten sich die auch den vielen Gästen so sehr vertrauten Fragen: „Was schenkt man bloß?“ und was „Was wünsche ich mir?“ klang es an, als sich die aufgedrehten Hühner plötzlich engagiert mit dem Weihnachtsputz in ihrem geräumigen Stall beschäftigten. Der aus dem benachbarten Stall geflohenen „Gesine Gans“ boten sie schließlich Unterschlupf und schlossen sie herzlich in ihre Feierlichkeiten ein. „Einer wird dran glauben müssen“, bangte das Huhn Heather und sah sich schon gerupft und knusprig gebraten auf dem gedeckten Tisch des Bauern. Dabei hatte sie gar nicht mehr daran gedacht, dass die Bauern ja Vegetarier waren. Wie auch immer, Hahn Serge machte sich auf den Weg, um für Ruhe auf dem landwirtschaftlichen Hof zu sorgen und kam schließlich mit einem leuchtenden Weihnachtsbaum und einem Weihnachtslied „im Schnabel“ zurück. Die jüngsten Theatergäste hatten ihren Spaß dabei.

Die Finger der Kinder gingen hoch, als Klaus Menning zum Ende des Stücks die Kinder vor der Bühne fragte, wer denn einen Adventskalender habe. Da auf den Kalendern noch einige Türen verschlossen seien, könne den Besuchern der Vorstellung die Panne wie im Hühnerstall nicht passieren. Schließlich komme nicht schon morgen der Weihnachtshahn, sondern man feiere erst den dritten Advent und bis zu Heiligabend dauere es noch eine Woche. Also viel Platz für Vorfreunde auf das Weihnachtsfest.