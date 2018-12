mkun Fürstenau. Über eine vorweihnachtliche Bescherung freuen sich gleich drei Fürstenauer Einrichtungen. Die Theatergruppe hat jeweils 500 Euro für die Kinderkrebshilfe Fürstenau, für die KJG Fürstenau und für die Licht- und Tontechnik der IGS Fürstenau gespendet.

In adventlicher Atmosphäre übergaben die Laienspieler im Canisiushaus die großzügigen Spenden. „Wir freuen uns, dass so viele Zuschauer unsere Aufführung „Modenschau in Ossenstall“ besucht haben, sodass wir mit dem Erlös Fürstenauer Vereine und Verbände unterstützen können“, erklärte Spielleiterin Margret Havermann.

„Wir werden das Geld an die Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie im Universitätsklinikum Münster und an den Verein Kinderhospiz Löwenherz in Syke weiterleiten, der Zweigstellen in Osnabrück und in Lingen einrichtet“, freute sich Susanne Kasper. Steffen Wübbel und Lars Hömme von der KJG kündigten an, das Geld in neues Spielzeug und in die Kinderfreizeit zu investieren. Für die Licht- und Tontechnik der IGS nahm Karin Denning die Spende entgegen.