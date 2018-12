Berge. Im nächsten Jahr wird der Aus- und Umbau des katholischen St.-Servatius-Kindergartens in Berge beginnen. Das ist beschlossene Sache. Inzwischen sind auch eine Reihe von finanziellen und planerischen Details geklärt. Der Baustart ist für 2019 vorgesehen.

Zu den finanziellen Modalitäten: Wie berichtet, wird das Bauprojekt nach derzeitigen Schätzungen mit rund 700.000 Euro zu Buche schlagen. Davon wird die Samtgemeinde Fürstenau 560.000 Euro plus Zinsen übernehmen. Die restliche Summe steuert das Bistum bei. Die Finanzierung wird über die Kirchengemeinde Berge erfolgen, da die Konditionen derzeit vergleichbar mit den kommunalen Bedingungen sind, wie die Verwaltung mitteilt. Aus diesem Grund sei eine sogenannte Defizitvereinbarung erforderlich, mit der sich die Samtgemeinde verpflichte, ihren finanziellen Anteil zu übernehmen.

Vierte Gruppe im Provisorium

Zu den Planungen: Sie sehen einen größeren Um- und Ausbau des Kindergartens vor. Wie berichtet, ist im ursprünglichen Drei-Gruppen-Kindergarten vor etwa zehn Jahren angesichts der Nachfrage eine vierte Gruppe hinzugekommen. Die ist seither im früheren Bewegungsraum untergebracht und hat keine eigenen sanitären Räume und auch keine Tür zum Außenbereich. Derzeit nutzen die Jungen und Mädchen der vierten Gruppe die Waschräume und Toiletten der anderen Gruppen.

Neuer Bewegungsraum

Der Bewegungsraum befindet sich nun derzeit im Keller. Die Raumhöhe beträgt aber lediglich 2,20 Meter, die Grundfläche knapp 45 Quadratmeter – zu wenig. Auch sonst reicht der Platz vorne und hinten nicht mehr. Es fehlen beispielsweise Intensivräume für die Arbeit in Kleingruppen, der Ruheraum ist zu klein, weil die Zahl der Kinder im Ganztagsbereich gestiegen ist, für die Mittagsverpflegung gibt es keinen geeigneten Speiseraum. Schließlich reicht auch die Größe des Personalraumes nicht mehr aus. Die Lösung dieser Platzprobleme: Der Kindergarten erhält in nördlicher und westlicher Richtung einen Anbau, der teilweise unterkellert ist, und zwar so, dass ein Anschluss an das vorhandene Untergeschoss möglich ist. Der nördliche Teil soll außerdem eine ausreichende Höhe für einen neuen Bewegungsraum erhalten. Zudem ist dort der vierte Gruppenraum mit Anbindung an den Außenbereich geplant.

Bücherei zieht ein

Im Gegenzug ist vorgesehen, den Bereich des jetzigen, provisorischen Gruppenraumes zu Intensiv- und Ruheräumen umzubauen. Und: Im frei werdenden Bewegungsraum im Keller wird die katholische öffentliche Bücherei einziehen, die sich bisher an der Hauptstraße im Ortskern von Berge in einem Gebäude der katholischen Kirchengemeinde befindet. Durch einen separaten Eingang ist der Zugang unabhängig vom Kindergartenbetrieb möglich.

Für den westlichen Teil des Anbaus sind Personal- und Speiseräume geplant, und zwar mit direkter Anbindung an die Küche.