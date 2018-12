Berge. Was für eine Zeitspanne: Nach 37 Jahren als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Berge hat Bernhard Biermann sein Amt abgegeben. Nachfolgerin ist Hilke Keck.

„Ich möchte heute Abschied von Euch nehmen als Vorsitzender“ eröffnete Bernhard Biermann die Versammlung in der Gaststätte Harbecke in Hahnenmoor. „In der Ecke steht mein Koffer mit den Unterlagen. Der ist für Dich“, richtete er seine Worte an Hilke Keck. Ihr wünschte er viel Erfolg bei der Fortsetzung der Arbeit.

„Gegenseitig viel geholfen“

Im Namen des DRK-Blutspendedienstes dankte DRK-Gebietsreferentin Monika Gerdes für die gute Zusammenarbeit. „Wir haben uns gegenseitig geholfen und tolle Aktionen realisiert. Ich wünsche Dir alles Gute und bedankte mich für die schöne Zeit“, erklärte Monika Gerdes.

Bernhard Biermann, gebürtiger Emder, kam vor 48 Jahren in die Region, zunächst nach Fürstenau. Dort war er fünf Jahre bei der Bundeswehr in der Pommernkaserne als Betriebsstoffleiter tätig. Hier lernte er auch seine Frau Ilse kennen. 1965 zog er nach Berge; dort heiratete er ein Jahr später. Er machte eine weitere Ausbildung bei der Firma Gustav Beckemeyer (Landmaschinen/ Landhandel).

Mit Jugendrotkreuzt Titel gewonnen

Im Jahr 1976 trat er in die DRK Ortsgruppe Berge ein. Bernhard Biermann wirkte dort zuerst als Bereitschaftsführer. 1980 rief er das Jugendrotkreuz ins Leben. Mit den jungen Leuten feierte er im August 1983 in Einbeck den Landessieg bei einem Wettbewerb für den niedersächsischen DRK-Nachwuchs. Bereits zwei Jahre vorher hatte er von Ruth Bischoff die Leitung des Berger Ortsvereins übernommen.

In seiner Zeit als Vorsitzender habe Bernhard Biermann viel für das DRK Berge geleistet und bewegt, betonten die Mitglieder übereinstimmend.