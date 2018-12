Bippen. Bedienungen, Ärzte, Müllmänner, Kassierer – in unserem Alltag haben wir immer mal wieder mit ihnen zu tun, doch selten machen wir Kunden uns darüber Gedanken, wie wir auf sie wirken. Wir haben daher einmal nachgefragt. Teil 23: ein Weihnachtsmann.

Jens Bramsche sorgt jedes Jahr an Heiligabend für strahlende Kinderaugen: Der 43-jährige Bippener arbeitet seit 2007 als Weihnachtsmann. Im Interview spricht er über die Geschenkeflut zum Fest, seine Schnuller-Sammlung und den Zeitdruck zwischen den Terminen.

Herr Bramsche, wie schwer fällt es Ihnen, bei den Terminen als Weihnachtsmann immer gut gelaunt zu sein?

Ach, zur Weihnachtszeit bin ich eigentlich immer gut gelaunt. Und wenn man sieht, wie die Kinder freudestrahlend auf einen zukommen, bin ich automatisch fröhlich. Die ganze Veranstaltung ist doch für alle sehr schön. (Weiterlesen: Postbote über Hundebisse, Zeitdruck und die Vorteile des Dorflebens)

Sind Sie trotzdem froh, wenn Sie Ihren letzten Termin absolviert haben und wieder für ein paar Monate Ruhe haben?

Ja, das gebe ich auch gerne zu. An Heiligabend habe ich einige Termine und bin viel unterwegs. In diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, nach meinem letzten Auftrag mit meinen Eltern mongolisch essen zu gehen. Da kann ich gleich gut abschalten. Das Thema "Weihnachten" ist dann für mich durch.

Gibt es Kinder, die Sie besonders anstrengend finden?

Anzeige Anzeige

Ich mag alle Kinder. Was mich manchmal stört, ist, wenn in den Familien nur noch selten gesungen wird, wenn der Weihnachtsmann kommt. Alle wollen gleich die Geschenke haben. (Weiterlesen: Hochzeitsfotografin über zerstörte Kleider und Dinosaurier-Bilder)

Also bemerken Sie schon, dass der eigentliche Sinn von Weihnachten ein wenig in den Hintergrund gerückt ist?

Es ist alles deutlich kommerzieller geworden. Warum wir eigentlich Weihnachten feiern, wird gar nicht mehr so hervorgehoben. Ich bin jetzt seit 2007 als Weihnachtsmann aktiv. Manchmal werde ich auch am Nikolaustag gebucht. Wenn ich sehe, wie viele Geschenke alleine da schon verteilt werden, muss ich sagen: Das hat es früher nicht gegeben. Ich habe damals vielleicht mal einen Teller mit Süßigkeiten bekommen – und das war's dann. Heute gibt es die dicken Geschenke schon zum Nikolaus. Und an Weihnachten wird das noch gesteigert. Sieben oder acht Geschenke pro Person sind da schon normal geworden. Ich möchte aber auch jetzt kein Kind sein.

Wieso das nicht? Wer will nicht viele Geschenke haben?

Naja, an Heiligabend wissen die Kinder bei der ganzen Geschenkevielfalt ja überhaupt nicht, womit sie spielen sollen. Sie können dadurch schon überfordert werden.

Wie reagieren die Kinder, wenn Sie erscheinen?

Es kommt ein großer dicker Mann mit weißem Mantel und plüschigem Bart – da haben die Kinder schon Respekt vor. Sie denken oftmals, der Weihnachtsmann wäre kein guter Mann, und haben sogar manchmal Angst vor mir. Der Weihnachtsmann ist aber eine gute Person, er bringt auch keine Rute, sondern etwas Gutes. Ich versuche die Kinder zu beruhigen und sie dürfen sich dann zum Beispiel auf meinen Schoß setzen.

Ist es schon mal vorgekommen, dass sie es nicht geschafft haben, ein Kind zu beruhigen?

Ein- oder zweimal mussten die Eltern das Kind beruhigen. Das dauert dann immer sehr lange. So was kommt schon mal vor.

Wie häufig ziehen die Kinder Sie am Bart?

Das kommt eigentlich nie vor. Natürlich fragen sie hin und wieder, ob der Bart echt ist. Das bestätige ich – und die Kinder glauben es dann auch. (Weiterlesen: Autoverkäufer über Rabatte, esoterische Kunden und einen Todesfall)

Wie alt war das älteste Kind, das Sie beschenkt haben?

Meistens werden die Großeltern auch beschenkt, da sie häufig ebenfalls anwesend sind. Die Eltern organisieren das im Vorfeld. Aber meistens sind die Kinder höchstens 15 Jahre alt.

Bevor es die Geschenke gibt, verteilen Sie Lob und Tadel an die Kinder. Haben Sie sich dabei schon mal verhaspelt oder die Kinder verwechselt?

Ja, einmal ist das passiert. Ich habe damals die Familien verwechselt, weil ich die Zettel falsch abgeheftet habe. Ich habe immer ein Goldenes Buch dabei, aus dem ich vorlese und dann Lob und Tadel verteile. In diesem Fall konnte ich mich aber ein wenig drum herum reden. Sowas kann immer mal passieren, wenn man gestresst ist. (Weiterlesen: Quakenbrücker DJ über Helene Fischer, betrunkene Gäste und coole Küsse)

Gibt es sonst eine besondere Begebenheit, die Ihnen immer in Erinnerung bleiben wird?

Als Weihnachtsmann kann man eine beachtliche Menge an Schnullern ansammeln. Die Eltern sagen den kleinen Kindern häufig, dass sie dem Weihnachtsmann ihren Schnuller geben sollen. Meine Eltern und ich tippen jedes Jahr im Vorfeld, wie viele ich wohl diesmal bekommen werde. Dreißig oder vierzig Stück sind in den Jahren schon zusammengekommen. Aber natürlich habe ich sie entsorgt.

Was bekommen Sie noch so geschenkt, wenn Sie unterwegs sind?

Eigentlich bekomme ich meistens eine Überraschung. Das kann zum Beispiel eine Tafel Schokolade oder etwas Gebasteltes sein, ich habe aber auch schon mal einen Teddybär bekommen. (Weiterlesen: Quakenbrücker Juwelierin über Reiseklobürsten und dreistes Feilschen)

Kommt Ihnen das "Hohoho" schon zum Hals heraus?

Nach den Auftritten an Heiligabend träume ich noch davon (lacht). Aber es ist halt der Standardspruch, von daher ist es schon okay.

Gibt es Wünsche von Eltern, die Sie ablehnen?

Ich lehne es ab, wenn gewünscht wird, dass ich lange Geschichten erzähle. Vor ein paar Jahren habe ich das mal gemacht. Aber wenn man als Weihnachtsmann in ein Haus kommt, sind die Kinder unruhig. Sie haben dann keine Lust mehr, eine Geschichte zu hören, sondern wollen einfach die Geschenke haben. Sie könnten sich dann gar nicht mehr konzentrieren. Den Eltern empfehle ich, den Kindern schon im Vorfeld eine Geschichte vorzulesen. So kann auch die Wartezeit auf den Weihnachtsmann verkürzt werden.

Wie stressig ist Ihr Job?

Naja, es ist schon sehr warm in dem Kostüm (lacht). In diesem Jahr habe ich meine Auftritte an einem Heiligabend in einem Umkreis von rund 15 Kilometern. 20 Minuten rechne ich pro Auftritt ein, dann zehn Minuten Fahrt zur nächsten Familie. Das ist an dem Abend schon eine recht harte Zeit. Die Wochen vorher habe ich nur hin und wieder einen Auftritt. Das geht eigentlich. Aber an Heiligabend könnte ich mit fünf weiteren Männern arbeiten.

Die Kinder bombardieren Sie bestimmt mit Fragen. Haben Sie immer eine Antwort parat?

Kinder sind sehr, sehr neugierig. Sie fragen dann, wie ich hier her gekommen bin oder ob meine Rentiere auf dem Dach stehen. Dann sage ich "Na klar, aber ihr könnt sie nicht sehen". Man muss halt schon die Wahrheit verfälschen. Aber ich bin da eigentlich noch nie ins Schwitzen geraten. Es sind ja meistens typische Kinderfragen, die einem häufig gestellt werden. (Weiterlesen: Weihnachtsmänner gesucht: Kaum noch Studenten wollen den Job)

Was macht für Sie einen guten Weihnachtsmann aus?

Er sollte sich im Vorfeld mit den Eltern zusammensetzen, um sich mit ihnen über Lob und Tadel für das Kind zu unterhalten. Aber es sollte nicht zuviel Tadel sein. Manche Eltern kommen da mit einer riesengroßen Liste an. Da muss man sie erstmal zum Überlegen bekommen, was ihr Kind in dem Jahr überhaupt Gutes gemacht hat. Deshalb sind die Vorgespräche sehr wichtig. Zudem muss man auf die Kinder zugehen können.

Wie gehen die Kinder damit um, wenn Sie sie tadeln?

Ich versuche, die Kritik freundlich zu formulieren. Wenn ich gehört habe, dass die Kinder keine guten Leistungen in der Schule abgeliefert haben, sage ich zum Beispiel, dass es im nächsten Jahr sicherlich deutlich besser laufen wird. Es bringt nichts, wenn man sagt: "Du böses Kind!" Man sollte positiv sein.