Bippen Im Rahmen eines kurzen Rückblicks auf die gelungene Feier zum 925-jährigen Bestehen der Gemeinde Bippen wurde der Hauptpreis der Tombola überreicht. Über eine fünftägige Fahrt mit der Aida freute sich Monika Kramer aus Berge. Ihr Mann Alfons geht mit auf die Reise.

Im Heimathaus hießen der Heimatvereinsvorsitzen Kurt Freye sowie Bippens Bürgermeister Helmut Tolsdorf die Gäste willkommen. „Das Jubiläum verlief sehr positiv für alle Akteure“, erklärte Helmut Tolsdorf. Sein Dank ging an alle, die zum Gelingen der Feierlichkeiten beigetragen haben.

Mitorganisator Dietmar Plagge erinnerte noch einmal an die Gemeinschaftsleistung der zehn Bippener Vereine, die ein großes Fest auf die Beine gestellt hätten. Das Ziel, eine Feier für alle Bippener und Gäste zu arrangieren, sei erreicht worden. Der Dank von Dietmar Plagge galt zudem den zahlreichen Losverkäufern und der Bippener Geschäftswelt, die durch ihre Spenden dafür gesorgt haben, dass die Veranstaltungen alle eintrittsfrei hätten angeboten werden können. „Die heimische Wirtschaft hat sich von ihrer besten Seite gezeigt“, betonte Dietmar Plagge.

Mächtig freute sich Monika Kramer über den Preis, der das Ehepaar auf der Aida nach Oslo führt. Obendrein gab es noch einen Bordverzehrgutschein. „Ich habe zum ersten Mal richtig gewonnen“, so Monika Kramer. Zweiter und dritter Preis waren jeweils Dreitagesfahrten nach Berlin, die an Edith Kamper und an Heinz-Gerd Stöckel gingen.