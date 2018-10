Berge Nach dem Premierenerfolg vor zwei Jahren haben die Anwohner des Schienenweges in Berge erneut einen Straßenflohmarkt organisiert. Bei strahlendem Sonnenschein ging es rund auf dem Markt. Zahlreiche Aussteller und noch mehr Schau- und Kauflustige trudelten den Tag über ein und machten die Veranstaltung zu einem regelrechten Straßenfest.

„Von A bis Z wird alles angeboten“, so Maren Menslage-Biemann, die zusammen mit Katja Wille die Organisation übernommen hatte und sich über die große Zahl von 35 Ausstellern freute. Neben den Anwohnern waren auch viele andere Flohmarktverkäufer vor Ort. Zudem mit von der Partie war der Heimatverein Berge, der die Waggons des „Pingelantons“ öffnete, der bis in die 50e--Jahre hinein von Lingen über Berge nach Quakenbrück pendelte. Wie berichtet, sind die Waggons – ein wichtiges Denkmal für Berge – in die Jahre gekommen und müssen dringend restauriert werden. Um das zu ermöglichen, ist der Heimatverein auch auf Spenden angewiesen. So wird nun der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen für diese Arbeit bestimmt sein.

Ebenfalls geöffnet hatte die Altenpflege Lübke, die seit einigen Jahren am Schienenweg beheimatet ist. Hier informierten die Mitarbeiter die Besucher über die ambulante Alten- und Krankenpflege. Weiterhin stellte die AWO ihr Haus zur Verfügung. Dort gab es Suppen sowie Bratwürstchen.

„Zusammen stärken wir mit dieser Aktion unsere Gemeinschaft, so das Fazit von Maren Menslage-Biemann .