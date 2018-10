Fürstenau/Ankum. Kunstwerke des Fürstenauer Malers Günter „Spony“ Sponheuer und des Ankumer Künstlers Josef Lange-Grumfeld sind derzeit in Venedig bei der 2. Kunst-Triennale zu sehen.

„Il grido della Terra. Veritä nascoste“ – zu Deutsch: „Der Schrei der Erde. Verborgene Wahrheiten“ – lautete das Motto der zweiten Kunsttriennale in Venedig. Schon bei der Premiere vor drei Jahren standen bei der Deutsch-Italienisch Kulturgesellschaft (ACIT) Venedig ökologische Themen wie die Umweltverschmutzung und ihre Folgen im Mittelpunkt. Damals lautete der Titel „Natura nutrix – homo vorax“ – heißt so viel wie: „Die Natur spendet reichlich, doch der Mensch ist unersättlich“. Nun wollen Künstler aus Europa, aber auch aus dem Libanon und China erneut auf die Zerstörung und Ausbeutung der Natur hinweisen. Künstlerinnen und Künstler aus Italien, Österreich, Deutschland, Finnland, Libanon, China, Russland und Slowenien äußern sich in der Ausstellung mittels der Sparten Malerei, Grafik, Fotografie und Skulptur zum Thema der hemmungslosen Ausbeutung und Verschmutzung der Erde durch den Menschen und wie mit der Wahrheit darüber umgegangen wird. „Ein Thema, das mit dem Hambacher Forst und dem Flächenbrand um Meppen nicht aktueller sein kann“, sagt Günter Sponheuer

Der Fürstenauer und Josef Lange-Grumfeld freuen sich, dass sie von der Kuratorin und ACIT-Präsidentin Nevia Pizzul-Capello eingeladen worden sind und in einem solch internationalen Kreis von Künstlern mit ihren Werken dabei sein dürfen. Beide Künstler zeigten bereits in der Vergangenheit in einer jeweiligen Einzelausstellung eine Auswahl ihrer Werke im Palazzo Albrizzi-Capello in Venedig, in dem noch bis zum 29. Dezember die 2. Kunst-Triennale Venedig stattfindet.

Während Sponheuer in seinen Bildern „Teich im Wald“ und „Abendstimmung“ noch die unzerstörte Idylle des Waldes in harmonischen Farbtönen darstellt, betitelt Lange-Grumfeld sein Werk mit „Gold ist nicht alles“ und stellt auf dem Bild in der oberen Gesichtshälfte einen vertrockneten Baum dar, der durch einen Goldbarren gezogen wird.