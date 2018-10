Fürstenau. Beschluss vertagt: Die Mitglieder des Ausschusses für Familien und Bildung der Samtgemeinde Fürstenau sehen wegen der geplanten Umgestaltung des Busbahnhofes der IGS noch Beratungsbedarf. In der jüngsten Sitzung hatte ein Ingenieurbüro bereits modifizierte Pläne vorgestellt.

Gut Ding will Weile haben – so könnte das Motto für das Bauprojekt lauten. Die Gründe dafür sind verständlich: Angesichts einer Gesamtinvestitionssumme von etwa 1,6 Millionen Euro bedarf es einer besonders sorgfältigen Abwägung, um zu optimalen Lösungen zu kommen. Wie berichtet, war ursprünglich geplant, bereits im Mai die Planungen so weit voranzutreiben, um sie in Hannover bei der Landesnahverkehrsgesellschaft zwecks Erhaltes von Fördergeldern einzureichen. Zuvor hatten sich die Verwaltung der Samtgemeinde sowie Vertreter der IGS und der benachbarten Grundschule und dem im Entstehen begriffenen Kinderzentrum an der Straße „Am Gülturm“ mit einem Ingenieurbüro aus Tecklenburg zusammengesetzt, um ein Konzept zu erarbeiten. Es zeigte sich aber schnell, dass die Zeit zu knapp war., wie Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken im April im Ausschuss für Familien und Bildung erläuterte. In der Sitzung stellte Dirk Fehr vom Büro „Eberhardt – die Ingenieure aus Tecklenburg“ die bis dahin erarbeiteten Pläne für eine Neuordnung des Verkehrs im Bereich IGS, Grundschule und Kinderzentrum vor.

An der grundsätzlichen Planungsidee nicht gerüttelt

Damals hatten die Kommunalpolitiker vor allem mit Blick auf Sicherheitsaspekte für Schüler noch einige Bedenken. Die Verwaltung der Samtgemeinde und das Ingenieurbüro haben darauf inzwischen reagiert. Sie setzten sich noch einmal mit den Leitern der Bildungseinrichtungen zusammen und modifizierten die Pläne – wobei an der grundsätzlichen Planungsidee nicht gerüttelt worden ist.

Mit anderen Worten: Es bleibt dabei, dass die bisherige Konstellation von insgesamt 16 Haltestellen entlang des Bürgersteiges vor der IGS von der Bürgerschützenstraße in Richtung Schorfteichstraße aufgelöst wird. Stattdessen sollen die Busse künftig in so genannten Sägezahnbuchten zum einen weiterhin entlang des Bürgersteiges stehen, zum anderen aber auch dort, wo auf der Mittelinsel derzeit noch die Autos von Lehrern, Oberstufenschülern und Gästen parken. Insgesamt könnten so zehn Busse Platz finden. Der positive Effekt: Die Laufwege für die Schüler würden verkürzt. Der andere Effekt: Es sind weniger Haltemöglichkeiten für die Busse vorhanden. Deshalb ist geplant, einen Teil des regulären Linienverkehrs, der sich bisher mit den Schulbussen die Flächen teilte, an die Schorfteichstraße zu verlegen. Die Pkw würden unterdessen Platz auf der angrenzenden Rasenfläche finden. Dort wird in Stoßzeiten ohnehin schon geparkt. Weiterhin sind gut zwei Dutzend Stellplätze im Bereich des Schützen- und Sportplatzes geplant.

Weitere Querungshilfen

So weit, so gut. Ergänzt wird das Konzept auf Wunsch des Ausschusses für Familien und Bildung nun um zusätzliche Zebrastreifen. Ursprünglich war nur in der Mitte des neuen Busbahnhofes eine Querungshilfe zur Mittelinsel mit den Bushaltebuchten geplant. Nun sollen auch an den jeweiligen Enden Zebrastreifen hinzukommen. Auch soll die Zu- und Abfahrt für den Pkw-Parkplatz. im Bereich des Schützenplatzes eine Bodenwelle erhalten, um die Autofahrer für den Fußgängerverkehr dort zu sensibilisieren. Überdies wird die Zufahrt zum Schützenplatz selbst so verbreitert, dass Lkw bei Festen dort problemlos an- und abfahren können.

Die Fraktionen im Ausschuss für Familien und Bildung wollen sich nun noch einmal intensiv mit den Vorschlägen beschäftigen. Fehler sollen vermieden werden.