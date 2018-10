Berge Es lässt sich nicht mehr zählen, wie viele Stunden Ingrid Schlüter im Dienste der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Berge für die Planungen der Erwachsenenfreizeiten aufgebracht hat. Es waren auf jeden Fall viele. Nun geht sie in den „Reiseruhestand“.

Insgesamt 20 Mehrtagestouren hat Ingrid Schlüter organisiert – sehr zur Freude vieler Berger. Mal ging es ins Weserbergland, mal ins Vogtland, mal an den Rhein, mal an die Ostsee oder wie in diesem Jahr in den Thüringer Wald. Immer gab es einen besonderes Rahmenprogramm – angefangen vom Besuch einer Garnelenfarm, über ein Piratenbüffet auf einem Pannekokenship bis hin zur Besichtigung einer Zinnfigurensammlung mit 20000 Exemplaren.

Das alles wird Ingrid Schlüter nun nicht mehr vorbereiten. Sie sei jetzt 73 Jahre alt. Da wolle sie es doch etwas ruhiger angehen lassen, sagt sie. Schließlich habe sie die Organisation der Erwachsenenfreizeiten fast das ganze Jahr über beschäftigt. Das habe sie zwar stets gerne gemacht, zumal sie immer die „tolle Gemeinschaft“ während der Touren geschätzt habe. Nun aber sei Schluss.

In dieser Woche nun ergriff sie ein letztes Mal beim traditionellen Nachtreffen im Gemeindehaus das Wort, legte im Detail dar, was wie viel während der Fahrt gekostet hat und verkündete am Ende, dass für jeden noch 20 Euro übrig geblieben seien.

Im Gegenzug überreichten Carola Nubbemeyer und Margret Schmalfuß der scheidenden Cheforganisatorin einen Blumenstrauß. Dazu gab noch ein Gedicht sowie einen Briefumschlag.

Im nächsten Jahr wird das Busunternehmen Heyer-Reisen aus Fürstenau im Rahmen der Erwachsenenfreizeit eine Fahrt nach Grasellenbach im Odenwald anbieten. Unter anderem ist der Besuch der Carl und Berta Benz Garage in Ladenburg geplant.