Berge. Wie geht es mit dem Familienzentrum Pusteblume und dem Mehrgenerationenhaus in Berge weiter? Klar ist derzeit, dass sich in der Mitgliederversammlung kein neuer Vorstand gefunden hat. Bleibt das so, wird der Verein aufgelöst. Auch das Mehrgenerationenhaus wäre Geschichte.

Seit neun Jahren bilden Hannelore Peek und Heike Gierke als erste und zweite Vorsitzende den Vorstand des Familienzentrums. Unterstützt werden sie von Paul Weymann als Geschäftsführer. Nun wollten die beiden die Vorstandsarbeit in andere Hände legen. Es sei wichtig, dass es mal wieder frischen Wind und neue Ideen gebe, so Hannelore Peek und Heike Gierke.

Eine weitere Mitgliederversammlung

Doch bisher ist die Suche nach einem neuen Vorstand ergebnislos verlaufen. Aus diesem Grund werde noch in diesem Jahr eine weitere Versammlung für die rund 70 Mitglieder einberufen. Dann müsse eine Lösung her, betonten Hannelore Peek und Heike Gierke. Die „Neuen“ könnten für eine Übergangszeit natürlich mit Unterstützung rechnen, um sich in Ruhe in die Strukturen des Vereins einzuarbeiten. Zu den Aufgaben zähle unter anderen die Organisation von Veranstaltungen sowie das Stellen von Anträgen beim Land Niedersachsen zur finanziellen Unterstützung des Mehrgenerationenhauses, dessen Träger das Familienzentrum sei.

Was passiert bei einer Auflösung des Vereins?

Die Pusteblume gibt es seit 1998, damals initiiert von einer Mutter-Kind-Gruppe. 2006 folgte vom Land Niedersachseen die Anerkennung als Mehrgenerationenhaus, für das eine Stelle im Büro zur Koordination der Aktivitäten eingerichtet worden ist. Derzeit nimmt diese Aufgabe Heike Gierke wahr.

In den Räumen an der Tempelstraße gibt es einen großen Caféraum mit Küche als zentralen Anlaufpunkt im Haus, der auch für die Mittagsbetreuung von Grundschülern genutzt wird. Weiterhin steht ein Multifunktionsraum für Kurse und Vorträge bereit. Im Obergeschoss sind eine Großtagespflege sowie eine Hebammenpraxis untergebracht. Weiterhin gibt es einen „Jugendkeller“.

Großtagespflege, Hebammenpraxis, Mittagsbetreuung und Jugendkeller werden zwar in Kooperation, aber nicht in Regie des Familienzentrums geführt, wären also auch nicht von einer Auflösung des Vereins betroffen. Andere Angebote wie Senioren- und Spielnachmittage sowie eine Reihe von Veranstaltungen würde es bei einer Auflösung des Vereins hingegen nicht mehr geben. Auch flösse kein Geld mehr für das Mehrgenerationenhaus.