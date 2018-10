lucj Hollenstede/Heredia. Die Hollenstederin Luca-Luisa Johannemann ist am 20. August mit 15 jungen Leuten aus Deutschland von Amsterdam aus für ein Jahr nach Costa Rica geflogen, um dort einen Freiwilligendienst in einem ökologischen Projekt zu leisten. Hier ein erster Bericht vor ihr.

„Pura Vida en Costa Rica! Nun bin ich schon fast zwei Monate in meiner neuen Heimat Heredia in Costa Rica. Nach einem aufregenden und informativem Vorbereitungsseminar in Deutschland, bei dem ich schon viele meiner Mitfreiwilligen kennenlernen durfte und einem schweren Abschied, stieg ich in den Flieger. Nach insgesamt 13 Stunden Flug und einem Stopp in Panama, kam ich wohlbehalten in Costa Rica an. Am Flughafen wurde ich sehr herzlich von meinen Gasteltern und meinen beiden Gastschwestern empfangen. Zu Hause lernte ich dann auch meinen Gastbruder, die fünf Hunde und zwei Vögel kennen.

Entspannter Umgang mit der Zeit

Ich bin sehr zufrieden mit meiner Familie, sie ist super gastfreundlich und unternehmungslustig. Es ist auf jeden Fall immer etwas los. Gleich in der ersten Woche wurden mir total viele Freunde vorgestellt. Außerdem wurde ich von Anfang an wie ein Familienmitglied aufgenommen.

Dann begannen auch schon die Einführungswochen meiner Organisation ACI vor Ort. Das Büro, in dem uns Präsentationen gezeigt, Informationen, Ratschläge und Tanzkurse gegeben wurden, befindet sich in San José, der Hauptstadt Costa Ricas. Die erste Herausforderung war es, jeden morgen dort hinzukommen, da der Verkehr hier echt sehr beängstigend ist. Ein Weg, von dem es heißt, er ist in 20 Minuten zu schaffen, kann auch schon mal zwei Stunden dauern. Die Ticos – so bezeichnen sich die Einwohner Costa Ricas –, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind im Umgang mit der Zeit aber alle sehr entspannt.

Ebenfalls im ACI-Büro gab es dann noch mal einen Sprachkurs. Da meine Gasteltern und auch meine Arbeitskollegen aber nur Spanisch sprechen, lerne ich automatisch jeden Tag etwas dazu. Und wenn man mal wirklich nicht weiter weiß, einfach mit „Pura Vida“ antworten. Das passt immer und kann je nach Situation alles mögliche bedeuten – „Pures Leben“, „Alles klar, danke!“, „Okay“ bis zu „Auf Wiedersehen“.

Zum Vulka Paós

Neben der Erkundungen in der Hauptstadt und meiner Provinz hatte ich bereits die Möglichkeit, einige Touren zu unternehmen. Wichtig dabei: immer Sonnencreme und einen Regenschirm mitnehmen. Vor allem jetzt, da hier noch Regenzeit ist. Zusammen mit einigen Freunden habe ich beispielsweise den Vulkan Poás besichtigt, der erst kürzlich wieder für Besucher geöffnet worden ist. Nach einigen Minuten konnten wir statt einer weißen Nebelwand dann auch endlich den Krater mit der türkisblauen Lagune bestaunen. Genauso beeindruckend und abenteuerlustig war der Weg zurück durch den Regenwald, da es offenbar keinen Bus gab und wir deshalb bei strömendem Regen gelaufen sind, bis wir schließlich einen Bus anhalten konnten, der uns mit nach Alajuela nahm.

Schneller als gedacht sind die ersten Wochen herumgegangen. Meine Arbeit im Projekt hat inzwischen begonnen. Der Inbio-Park, wo ich arbeite, ist zum Glück nicht weit von meinem Zuhause entfernt und mit dem Bus erreichbar. Er ist aber leider schon vor drei Jahren geschlossen worden und nun vom Institut Sinac, das sich um die Nationalparks in Costa Rica kümmert, übernommen worden. Viele Tiere leben inzwischen in umliegende Parks. Meine Aufgaben sind deshalb andere als erwartet. Hauptsächlich habe ich zusammen mit Nora, meiner Mitfreiwilligen, die nun leer stehenden Gebäude geputzt und Aufgaben im Wald erledigt. Zudem ist es unsere tägliche Aufgabe die Fische, Schildkröten und Enten zu füttern. Am meisten freuen wir uns über das Faultier, das noch im Park lebt. Wir besuchen es jeden Tag.

Ich bin wirklich sehr beeindruckt von der wunderschönen Natur und der Offenheit der Menschen hier. So viel zu meinen bisherigen Eindrücken. Ich bin mir sicher, ich werde noch viel erleben und davon berichten.“