Berge. Der gemeine Nagekäfer – auch Holzwurm genannt – macht der Orgel in der Berger Lutherkirche zu schaffen. Deshalb ist das Musikinstrument nun in eine Folie gehüllt worden, um die Larven, die sich durch das Holz fressen, mit einem Gas töten zu können. Im kommenden Jahr folgt die Renovierung der Orgel.

In dieser Woche rückte ein Trupp der Firma Römer Biotec in Berge an. Das Unternehmen mit Standorten in Osnabrück und Wilhelmshaven ist mit den Kirchen der Region inzwischen vertraut. So war auch in der St.-Georg-Kirche in Bippen der Wurm drin – in den Orgeltüren und in den Kirchenbänken. 2016 setzten die Schädlingsbekämpfer auch dort Gas ein, und zwar Sulfurylfluorid. Es wird seit den 50-er Jahren zum Vernichten von Holzschädlingen eingesetzt.

Weniger aufwendig

Nun kommt das Gas in Berge zum Einsatz. Die Vorteile: Der alte Zustand des Orgelholzes bleibt gewahrt. Würden die Schädlingsbekämpfer beispielsweise das Holz imprägnieren, um so zu verhindern, dass die Larven aus ihren Verstecken kommen können, müsste zuvor die Farbe abgeschliffen werden. Das würde viel Zeit kosten. Die Begasung hingegen nimmt nur wenige Tage in Anspruch. Bereits Donnerstag wird sie in Berge abgeschlossen sein, wie Heiko Sudholz von Römer Biotech erläuterte.

Ein gesondertes Schließsystem installiert

Während der Begasung selbst – die zwischen 48 und 72 Stunden dauert – darf niemand ohne spezielle Ausrüstung in die Lutherkirche. Sie ist in dieser Zeit zudem mit einem Schließsystem gesichert, wie Prokurist Marcus Römer betont. Mit anderen Worten: Mit einem regulären Schlüssel kann niemand die Kirche öffnen. Überdies führen die Mitarbeiter in und auch außerhalb der Kirche sicherheitshalber regelmäßig Messungen durch.

Abschließend wird nach erfolgreicher Bekämpfung das Gas mit Gebläsen unter der Folie wieder abgesaugt. Um den Erfolg der Begasung sicherzustellen, sind zuvor Proben mit Larven und Eiablagen an für das Gas besonders schwer zugänglichen Stellen der Orgel ausgelegt worden. Im Labor wird anhand dieser Proben abschließend noch einmal geprüft, ob die Begasung erfolgreich war.

Orgel in der Region etwas Besonderes

Im nächsten Jahr wird es mit der Renovierung der 111 Jahre alte Orgel weitergehen, die im Juni 2019 abgeschlossen sein soll. Sie ist in der Region etwas Besonderes, wie der Orgelrevisor der Landeskirche Hannover Hartwig Brockes bei einer Besichtigung vor einigen Jahren festgestellt hat. Die Gebrüder Rohlfing aus Osnabrück hätten sie 1907 gebaut. Sie entspreche stilrein dem spätromantischen Klangideal, wie Hartwig Brockes damals erläuterte. Leider seien fast alle Rohlfing-Orgeln untergegangen.

67.000 Euro für die Renovierung

Damit das nicht mit der Orgel in der Lutherkirche passiert, die übrigens seit 1984 in der Denkmalliste des Landes Niedersachses aufgeführt ist, wird sie im nächsten Jahr für bis zu 67.000 Euro renoviert. Das Geld dafür kommt zur einen Hälfte aus dem Denkmalfördertopf des Bundes (33.000 Euro), zur anderen Hälfte von der Landeskirche Hannover sowie aus den Kassen des Kirchenkreises Bramsche.

Unter anderem wird für das Geld die mechanische und pneumatische Tonsteuerung erneuert. Weiterhin ist geplant, die Windanlage zu überarbeiten, das Pfeifenwerk und die Spielhilfen zu reparieren.