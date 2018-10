Fürstenau. Erneut gut angenommen wurde das jüngste Café der Begegnung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen im Gemeindehaus von St. Georg in Fürstenau. Dieses Mal unterstützte die Gruppe „Elmar“ als Kooperationspartner die Integrationsbeauftragte der Samtgemeinde, Antigone Mally.

„Elmar“ steht für „Eltern mit außergewöhnlichen Rackern“. Die Gruppe wird von der Hebamme Nicola Santel geleitet. Die Mitglieder sorgten nun für Kuchen und Schnittchen beim Café der Begegnung. Mit von der Partie war zudem Fürstenaus Bürgermeister Herbert Gans, der Gäste und Gastgeber zusammen mit Antigone Mally begrüßte.“Elmar“ kannte Herbert Gans nicht. Das sollte sich aber ändern.

„Wir freuen uns auch, hier sein zu dürfen. Wir sind ein bisschen aufgeregt,“, begann Nicola Santel. Das Café der Begegnung sei eine gute Möglichkeit, Elmar zu präsentieren und bekannter zu machen. Die Gruppe, die von mehreren engagierten Eltern gegründet worden sei, spreche Familien mit Frühgeborenen oder Kindern mit Handicaps an, so Nicola Santel. Wie sie weiter erklärte, gebe es ja möglicherweise im Kreise der Flüchtlinge auch Familien mit entsprechenden Kindern, die Hilfe benötigen und gerne an einer entsprechende Gesprächsrunde teilnehmen würden, so Nicola Santel. Die 2017 gegründete Gruppe treffe sich alle drei Monate zum Austausch. Etwa 20 Mütter mit ihren Kindern gehörten „Elmar“ an

Weiterhin ging Martina Hauke auf das Thema Frühgeburten und Kindern mit Handicap ein. Silvia Niemeyer wiederum schilderte das Schicksal ihres Kindes. Sie betonte, dass der Austausch innerhalb der Gruppe sehr hilfreich sei.

Noch einmal zum Namen der Gruppe: Er geht auf das Kinderbuch „Elmar“ zurück, in dem ein Elefanten – eben Elmar – Mittelpunkt steht. Er ist anders als andere Elefanten, nämlich bunt und kariert. Er lebt mit seiner Familie in einer Herde grauer Elefanten. Eines Tages möchte Elmar nicht mehr anders sein und färbt sich grau. Die anderen Elefanten erkennen ihn nicht mehr. Umso größer ist die Freude nach einem Regenschauer und Elmar wieder bunt ist. Fortan wird einmal im Jahr das Elmarfest gefeiert. Alle Elefanten malen sich bunt an. Nur Elmar, der malt sich grau an.

Weitere Informationen zu Elmar: Nicola Santel, Telefon: 0171/2879173, E-Mail: elmar@treff.de.