Kleine Studenten tauchen an der Kinder-Uni in Berge in neue Welten ein MEC öffnen

Spaß mit Luftballons hatten die Kursteilnehmer bei Erich Huesmann, der im Chemielabor zeigte, wie sie entstehen. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

mkun Berge. Einmal im Jahr verwandelt sich die Oberschule in Berge in eine Universität, und der Schulhof wird zum Campus. So war es auch am Wochenende. Rund 60 Jungen und Mädchen waren für einen Tag Studenten der Kinder-Uni.