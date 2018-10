Fürstenau. Der Fuhrpark der Feuerwehren in der Samtgemeinde Fürstenau ist um ein wichtiges Fahrzeug erweitert worden. Bei der Ortsfeuerwehr Fürstenau ist nun Einsatzleitwagen (ELW 1) stationiert. Damit hat die Schwerpunktfeuerwehr in Möglichkeit, die Einsätze bei Großschadenslagen zu steuern.

Im Rahmen eines Festaktes im Feuerwehrhaus Fürstenau übergab die Samtgemeinde das neue Fahrzeug ihrer Bestimmung. Musikalisch eröffnete der Musikzug der Fürstenauer Feuerwehr unter Leitung des Ortsbrandmeisters Gunnar Tetzlaff die Veranstaltung. Zuvor hatten die Nachbarn den Einsatzleitwagen bekränzt.

140.000 Euro investiert

Die Begrüßung der Gäste übernahm Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken. Er ging zudem auf den neuen Einsatzleitwagen ein, der 140.000 Euro gekostet hat und den Feuerwehrleuten zukünftig nicht nur die Steuerung von Großeinsätzen ermöglicht, sondern auch eine exakte Dokumentation des Alarmierungs- und Einsatzgeschehensachgerecht. Das werde zunehmend wichtiger – auch, weil immer häufiger versucht werde, den Feuerwehren Fehler bei ihrer Arbeit nachzuweisen. Mit den Dokumentationen könne solchen Versuchen ein Riegel vorgeschoben werden.

Immer zur Stelle

Weiterhin wies Benno Trütken darauf hin, das die vor einigen Jahren aufgestellte Planung zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in der Samtgemeinde kontinuierlich abgearbeitet und strategisch weiterentwickelt werde.

Der Vorsitzende des Fachausschusses für Ordnung, Brandschutz und Kultur im Samtgemeinderat, Johannes Selker, freute sich über motivierte und engagierte Feuerwehrleute. Sie leisteten Hilfe, wo sie gebraucht werde und nähmen dabei unter Umständen auch Verletzungen in Kauf. „Es ist nicht so selbstverständlich, dass ihr eure Gesundheit auf Spiel setzt, um für andere da zu sein“, betonte Johannes Selker. Auch hob der die Bedeutung der Nachwuchsarbeit in den Jugendfeuerwehren hervor.

Gäste aus Hohen Neuendorf

Beim Festakt mit von der Partie war auch eine Abordnung der Partnerfeuerwehr aus Hohen Neuendorf, Löschzug Borgsdorf. Zugführer André Weil gratulierte seinen Fürstenauer Kameraden ebenso wie die Vertreter der benachbarten Feuerwehren, darunter der Löschzug Schale der Hopstener Feuerwehr, die Feuerwehr Andervenne sowie die Samtgemeindefeuerwehr Neuenkirchen und die weiteren Ortsfeuerwehren aus der Samtgemeinde Fürstenau.

´Dokumentation ist wichtig

Brandabschnittsleiter Ralf Auf dem Felde ging ebenfalls seiner Ansprache ebenfalls auf die Wichtigkeit der Dokumentation ein. „Immer wieder wird versucht, den Feuerwehren Fehlverhalten nachzuweisen“, betonte er. Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen wiederum dankte besonders den Nachbarn für das Kränzen. Er ging weiterhin auf die für den neuen Einsatzleitwagen ein. „Mit dem Fahrzeug ist es möglich, eine einwandfreie Führungsstruktur aufzubauen“, hob er hervor.

Einsatzleitwagen gesegnet

Ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Hubert Schütte und Pastorin Anke Kusche sowie einer Segnung des Einsatzleitwagens schloss sich an. Nach der Schlüsselübergabe sprach Gunnar Tetzlaff dem Team unter Regie von Carsten Knocke einen Dank für die Entwicklung eines Ausstattungskonzeptes aus, mit dem der Einsatzleitwagen entsprechend ausgerüstet worden ist. . Ein weiterer Dank ging an den Förderverein für die Unterstützung bei der Ausrüstung der Feuerwehr.