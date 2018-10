mkun Hollenstede. Annegret von Wulfen hat auf ihrem idyllisch gelegenen Anwesen in Hollenstede, Zur Dasslage 4 ihre eigene Praxis als psychologische Beraterin/Personal Coach eröffnet. Die Nachbarn hatten zuvor das Praxisschild mit einem Naturkranz umrahmt.

Der Einladung zur Praxiseröffnung waren viele Nachbarn, Freunde und Kollegen gefolgt. Auch Bürgermeister Herbert Gans kam mit seiner Ehefrau Gerda und überbrachte die Grüße der Stadt ebenso wie Stadtdirektor Benno Trütken. Für die Werbegemeinschaft wünschten Frank Nintemann und Werner Pries viel Erfolg.

Beim Gehen reden

Annegret von Wulfen ist verheiratet und Mutter von drei Söhnen. Von ihrer Familie wurde sie bei ihrem Vorhaben nach Kräften unterstützt. Ihren Beratungsraum richtete sie auf dem Hof am Ortsrand von Hollenstede ein. Hier sind ausgedehnte Spaziergänge möglich, denn „manche Menschen können beim Gehen besser reden“, erklärt sie.

Fernstudium absolviert

Die Pädagogin war 30f Jahre in einer Kindertagesstätte in Neuenkirchen bei Bramsche tätig. „Mit Anfang 50 hatte ich den Wunsch, mich weiter zu entwickeln, etwas Neues in meinem Leben zu wagen. So bin ich in die Jugendhilfe gewechselt und arbeite seitdem im Mädcheninternat des Marienstiftes in Kellinghausen“, erklärt sie weiter. Aus ihrem Bekanntenkreis habe sie dann häufig gehört, dass sie gut zuhören könne, So habe sie sich entschlossen, berufsbegleitend ein Fernstudium zur psychologischen Beraterin/Personal Coach aufzunehmen, das sie inzwischen abgeschlossen hat. Zudem hat sie sich in Seminaren weiter qualifiziert, zum Beispiel zur Balance- und Entspannungstrainerin.

Begleitung auf einem Stück des Lebensweges

„Ich begleite die Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg und gebe zielgerichtete Hilfestellung bei gesundheitlichen Problemen oder kräftezehrenden Beziehungsfragen“, so Annegret von Wulfen.

Weitere Infos: Telefon 05901/5013357; E-Mail: Annegret.von.Wulfen@web.de oder www.balanceundsicherheit.de