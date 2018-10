Kinder tauchten auf dem Kuhlhoff in Bippen in das Mittelalter ein MEC öffnen

Das hat Spaß gemacht: Auf dem Kuhlhoff kam es zu Schlacht mit Schild und Schwert zwischen den Ferienkindern. Foto: Jürgen Schwietert

Bippen. Erlebnisreiche Wochen können die Kinder in den Osterferien, in den Sommerferien und jetzt erneut in den Herbstferien auf dem Kuhlhoff in Bippen erleben. Bei der jüngsten Aktion dieser Art unter dem Motto „Leben wie im Mittelalter“ hatten die Jungen und Mädchen viel Spaß.