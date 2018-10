Einbrecher greifen in Fürstenau Hausbewohner an MEC öffnen

Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben dort einen Bewohner angegriffen. Foto: Nicolas Armer/dpa

Fürstenau. Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Hohen Straße in Fürstenau eingebrochen und haben dort einen Hausbewohner angegriffen, den während des Einbruchs geweckt haben.