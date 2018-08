Er freut sich auf viele Gäste beim Käfertreffen – der Vorsitzende der Fürstenauer Käferfreunde Stephan Schwietert, hier mit Rocky. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Vom 31. August bis zum 2. September geht in Fürstenau das 21. internationale Käfertreffen auf dem DLRG-Gelände an der Wegemühle in der Nähe des Freibades über die Bühne. Es habe sich aber in Organisation und Ablauf einiges geändert, so die Veranstalter.