Fest der Kulturen am 1. September in Fürstenau MEC öffnen

Das Fest der Kulturen bereiten Mira Kamper, Birgit Veerkamp, Shanas Sulikan Löffers, Claudia Schade, Stefanie Schröer, Werner Pries, Antigone Mally, Thomas Wagener, Fabian Weinmann, Sandra Fenstermann und Ragai El Shamarka (von links) vor. Auf dem Bild fehlen Anika Tetzlaff und Holger Isfort. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau Am Samstag, 1. September, kann die heimische Küche kalt bleiben. Auf der Schlossinsel in Fürstenau findet von 12 Uhr an das dritte Fest der Kulturen. Neben einem umfangreichen Bühnenprogramm bis in den frühen Abend gibt es viele Köstlichkeiten aus der internationalen Küche.