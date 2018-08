HpH-Kinderzentrum in Fürstenau erst Ende Oktober bezugsfertig MEC öffnen

Das HpH-Kinderzentrum in Fürstenau wird erst Ende Oktober bezugsfertig sein. Foto: Jürgen Ackmann

Fürstenau. Die Fertigstellung des neuen HpH-Kinderzentrums an der Straße „Am Gültum“ in Fürstenau verzögert sich erneut. Ging die erste Verzögerung Anfang des Jahres mit der lang anhaltenden Kälte einher, so ist es nun die große Hitze, den Firmen zu schaffen macht – von einem Wetterextrem zum nächsten.