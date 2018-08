Stimmungsvoll beleuchtet verströmt das Fürstenauer Freibad eine besondere Atmosphäre. Foto: Jürgen Schwietert/Archiv

Fürstenau. Das Candlelight-Schwimmen am Samstag, 11. August 2018 gehört zu den Attraktionen im Freibad in Fürstenau. Das Bad an der Wegemühle wird dann von Hunderten von Kerzen erhellt. Um 18 Uhr geht es los.