20-Jähriger überschlägt sich in Hollenstede mit BMW

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Sonntag um 4.30 Uhr nach Hollenstede gerufen. Symbolfoto: Michael Gründel

pm/jp Hollenstede. Bei einem Unfall auf der Dorfstraße (K 114) in Hollenstede wurde, wie die Polizei erst am Montagnachmittag mitteilte, am Sonntagmorgen ein 20 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt.