Die Reparatur eines Rohrbruchs brachte die Helfer zum Schwitzen. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

mkun Fürstenau. Am vergangenen Wochenende mussten die Mitarbeiter des Wasserverbandes Bersenbrück eine Nachtschicht einlegen. Ein Rohrbruch an der Haupttransportleitung in Lütkeberge war die Ursache dafür, dass viele Haushalte im nördlichen Verbandsgebiet buchstäblich auf dem Trockenen saßen.