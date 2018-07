pm/jp Fürstenau. Große Augen machte am Sonntag ein Biker aus Ostercappeln im Fürstenauer Ortsteil Schwagstorf, als er dort sein Motorrad wieder abholen wollte – es war verschwunden.

Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag vom Parkplatz am Ankumer Weg (B 214) in der Nacht zu Sonntag die Harley-Davidson (Kennzeichen OS-RF 65) entwendet. Der Eigentümer des Motorrades hatte dieses zwischen Ankum und Schwagstorf nach einer Reifenpanne gegen 22.45 Uhr am Samstag verschlossen abgestellt. Als er das Motorrad am Sonntag gegen 8.15 Uhr wieder abholen wollte, war die Maschine verschwunden.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Maschine erbittet die Polizei in Bersenbrück unter Telefon 05439/9690.