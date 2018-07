Bevor die Dämmerung einsetzte, vergnügten sich die Ferienkinder mit allerlei Spielen. Foto: Gesa Hustede

gehu Fürstenau. Mutig wie Tiger waren die Ferienkinder an dem Abend, als die Pfadfinder des Stammes „Armin“ aus Fürstenau sie zur Nachtwanderung gerufen haben. Gemeinsam ging es von der IGS zuerst einmal in einem kleinen Fußmarsch zur Hütte am Pfadfinderteich im Sande.