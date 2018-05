Restrup. Am 26. Mai 2018 steht im Theatersaal der Compagnia Buffo in Restrup ab 21 Uhr wieder eine Musiclandparty auf dem Programm. Auch eine Show der Lichtwerker Ute und Peter Petersen ist geplant. Ein Gespräch mit Organisator Gisbert Wegener.

Wie viele Musicland-Partys hat es schon gegeben? Und wer hatte die Idee?

Die kommende Party ist die 18. Musicland-Party. Die Idee entstand vor etwa neun Jahren an einem Sonntag bei einem Kaffeetrinken mit dem Kulturverein Li.F.T im Berger Ortsteil Dalvers. Es war ein sehr inspirierender Nachmittag und es freut mich heute noch sehr, dass es nicht nur bei der Idee blieb, sondern dass wir die Idee gemeinsam zügig umgesetzt haben.

Wer zählt zu den Besuchern?

Viele Gäste, die heute zwischen 40 und 70 Jahre alt sind, haben in ihrer Jugend eine schöne Zeit in alternativen Diskotheken wie etwa dem Fiz Oblon, der Lastruper Scala oder dem Osnabrücker Hyde Park verbracht. Sie kommen zusammen, um sich noch einmal wiederzusehen und Erinnerungen auszutauschen und um die Musik von damals zu hören und zu tanzen. Der Innenhof von Restrup und der Vorraum sind dafür ein guter Treffpunkt. Im schönen alten Theatersaal hört man dazu die alte Musik von Schallplatten und tanzt, was übrigens noch ausgezeichnet funktioniert.

Was erwartet die Gäste am 26. Mai?

Wir freuen uns, dass wir für die kommende Veranstaltung noch einmal Ute und Peter Petersen aus Flensburg, gewonnen haben. Sie arbeiten mit alten analogen Lichtprojektoren, Dias, Kaleidoskopen und grafischen Effekten und werden passend zu meiner Musik, die Decken, Wände und die Tanzfläche farbig beleuchten. Auf der Tanzfläche werden alle in diese Farben und Bilder „eintauchen“ können. Man muss es mal live erlebt haben.

Wie bereiten Sie sich für die Party vor?

Es ist ein kontinuierlicher Prozess in meiner Freizeit. Ich arbeite ja noch hauptberuflich. Plattensammeln, Musikanhören, mögliche Musikkombinationen ausdenken, schauen, was andere DJs machen, um einen eigenen Musicland-Stil zu kreieren. Hinzu kommt die ständige Verbesserung der Abspieltechnik und Überlegungen, was man als Nächstes konzeptionell und inhaltlich für die Gäste entwickeln und anbieten kann. Immer in Abstimmung und mit Ideen von L.i.F.T und den ehrenamtlichen Helfern, ohne die es Musicland nicht gäbe.

WarenMusiclandpartys auch beziehungsstiftet?

Ich weiß, dass einige Beziehungen auf der Musicland Party begannen. Viele alte Bekannte treffen sich nach Jahren wieder und tauschen Adressen aus. Das gehört zum Musicland-Kult. Ich selbst bin ja in Nortrup aufgewachsen und in Quakenbrück zur Schule gegangen. Ich finde es toll, wenn ich alte Bekannte nach Jahren wiedersehe. Mein persönliches Highlight war ein Gast, der extra aus Basel angereist war. Hinterher erhielt ich eine Mail von ihm, er habe jede Sekunde des Musiclandabends genossen.