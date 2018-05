Fürstenau. Der Umbau des alten Gefängnisses auf der Schlossinsel in Fürstenau zu einem Erlebnishotel geht dank vieler Geldgeber und Helfer voran. Die Deula-Jugendwerkstatt baut in einem Projekt unter anderem Hotelbetten für das Tourismus-Projekt.

Werner Pries, Vorsitzender des Vereins „Archäologie und Stadtgeschichte“, der den Umbau federführend betreut, hat in dieser Woche die Deula-Jugendwerkstatt in der 1912-Schule besucht – auch um sich noch einmal für das Engagement zu bedanken. Die Jugendwerkstatt, die sich in Trägerschaft der Deula Freren GmbH befindet, wird durch den europäischen Sozialfond gefördert. Mit dem Geld werden jungen Menschen ab 16 Jahre beim Übergang von der Schule in den Beruf unterstützt. Sozialpädagogisch und fachlich begleitet bereiten sich die jungen Erwachsenen in den Praxisbereichen Hauswirtschaft und Tischlerei auf das Arbeitsleben vor. Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe bietet die Deula unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu den Praxisplätzen. Ein Teil wird beispielsweise in Kooperation mit Schulsozialarbeitern oder den Arbeitsvermittlern der Maßarbeit vermittelt. Überdies gibt es „offene Plätze“, auf die sich Jugendliche selbst bewerben können.

Auch maßgefertigte Küche möglich

Eingeübt werden neben klassischen Arbeitsfähigkeiten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sorgfalt auch der Ausbau eigener Fähigkeiten. Ein idealer Ansatz für die ist hier das „Gefängnisprojekt“. Unter der Federführung von Praxisanleiter Fabian Weinmann aus Lonnerbecke haben die jungen Leute nun die Möglichkeit, Bleibendes zu schaffen, auf das sie stolz sein können. So bearbeiten sie derzeit Holzbohlen für Böden und Decken, die vom Sägewerk Ortland in Bippen stammen und die derzeit im alten Gefängnis eingebaut werden. Damit aber nicht genug: Die angehenden Handwerker wollen mit Fabian Weinmann auch eine neue Treppe für das Erlebnishotel bauen und eine weitere renovieren. Auch die Hotelbetten werden „made by Jugendwerkstatt“ sein. Darüber hinaus regte Werner Pries bei seinem Besuch in dieser Woche an, dass die Jugendwerkstatt doch auch gleich die noch fehlende Küche maßgefertigt bauen könne.

Beide Seiten profitieren

Kurzum: Beide Seiten profitieren von dem Projekt – die Macher des Hotelprojektes, die stets auch auf das Geld achten müssen, und vor allem auch die Jugendwerkstatt. Die jungen Erwachsenen können einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwesen leisten, sich mit alten Gewerken auseinandersetzen und neue Eindrücke außerhalb der Jugendwerkstatt sammeln. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Jugendwerkstatt noch stärker mit lokalen Vereinen und Betrieben zu vernetzen. Wie berichtet, wird das Tourismus-Projekt wahrscheinlich noch im kommenden Herbst/Winter fertiggestellt. Somit wäre im Frühjahr 2019 eine Eröffnung des fast 300 Jahre alten Gebäudes möglich. Zwölf Personen werden in den Räumen des ehemaligen Gefängnisses übernachten können. Die Räume sollen – einschließlich der Mörderzelle – nach Möglichkeit, weitgehend authentisch erhalten bleiben, um ein richtiges „Gefängnisgefühl“ zu erzeugen.

Infos: Telefon 0171/ 7 74 56 88 (Werner Pries).