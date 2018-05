Sie werden die Geschichte der Stadt Fürstenau den Gästen im wahren Sinne des Wortes spielerisch nahebringen: die Stadtspieler. Foto: Uwe Höpker

Fürstenau. Mal was Neues: Die Stadt Fürstenau bietet in Kürze Gästeführungen mit Spielszenen an. Auf diese Weise will ein insgesamt elfköpfiges Team mittelalterliches Leben in Fürstenau rund um das Schloss Besuchern nahebringen.