Bippen/Hannover. Für ihre Idee, „De olde Melkbank“ (die alte Melkbank) als Treffpunkt für Jung und Alt wieder ins Leben zu rufen, ist die Schockländer Straßengemeinschaft aus der Gemeinde Bippen ausgezeichnet worden. Ulrike und Johannes Nyenhuis nahmen den Preis in Hannover entgegen.

„Eine hervorragende Möglichkeit, auf unser Kulturgut aufmerksam und zugleich Werbung für unseren schönen Erholungsort zu machen“ sei die Teilnahme der Anwohner der Schockländer Straße an dem landesweiten Wettbewerb, betonte Johannes Nyenhuis.

Mit dem Projekt, Freiraum- und Laubenkultur in Niedersachsen „Dorf ich bitten – das trifft sich gut“, belebt die AG Urlaub und Freizeit auf dem Lande eine alte ländliche Tradition, erklärte deren Vorsitzende Martina Warnken anlässlich der Preisverleihung im Landwirtschaftsministerium in der Landeshauptstadt.

Einfach zwanglos treffen

Früher gab es kleine Plätze im Freien, Lauben und Sitzgelegenheiten in den Dörfern und auf den Höfen, wo sich die Menschen nach getaner Arbeit zwanglos treffen konnten, um sich auszutauschen und auszuruhen. Hierfür ist die alte Melkbank, die jetzt frisch aufgearbeitet an der Kreuzung Schockländer Straße/Hallweg in Bippen steht, ein prämiertes Beispiel.

Insgesamt gingen 30 Wettbewerbsbeiträge aus allen Regionen in Niedersachsen ein. Auch das Bippener Projekt, das maßgeblich die Hauptinitiatoren Wilhelm und Werner Peters ins Leben gerufen hatten, findet sich jetzt in der Broschüre „Dorf ich bitten – das trifft sich gut“ wieder. Anlässlich der Preisverleihung wurden die ersten druckfrischen Exemplare von der Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, vorgestellt. „Das kann als besondere Auszeichnung für die Preisträger verstanden werden, hierauf können die Beteiligten stolz sein“, so Martina Warnken.

Eiszeitlicher Entdeckerpfad

Der Standort der „alten Melkbank“ liege übrigens am „eiszeitlichen Entdeckerpfad“ des Haitec-Zentrums am nur wenige 100 Meter entfernten Kuhlhoff, betonen Ulrike und Johannes Nyenhuis. Dieser Lehrpfad wird derzeit in den Masterplan Wanderwege des Landkreises Osnabrück integriert. Dann steht einem Wanderwegeverbund vom Stift Börstel bis zum Draisinenbahnhof in Bippen nichts mehr im Wege. Eine entsprechende Vermarktung über den Natur- und Geopark Terra-Vita werde dann der „olden Melkbank“ noch viele neue Besucher bringen, hoffen alle Beteiligten.