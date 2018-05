Bippen. Über einen Mangel an Arbeitsaufträgen kann sich die Zimmerei und Dachdeckerei K&S aus Bippen wahrlich nicht beklagen. Über einen Mangel an guten Handwerkern aber schon. Gleich drei Auszubildende sorgen ab August für Abhilfe.

Außer über seine drei neuen Auszubildenden freut sich Ralf Küpker auch darüber, dass viele Mitarbeiter dem Unternehmen seit Jahren die Treue halten – so wie zum Beispiel Matthias Ventzke. Seit fast 20 Jahren gibt es K&S inzwischen. 1999 war es, als sich Ralf Küpker und Andreas Stienke entschlossen, sich mit einem Zimmereibetrieb selbstständig zu machen. Die beiden arbeiteten damals noch bei der Zimmerei Brunneke in Hekese. Seither hat sich viel getan. So erfolgte unter anderem 2009 der zusätzliche Eintrag als Dachdecker-Meisterbetrieb in die Handwerkerrolle. 2014 dann zog das Unternehmen von Berge nach Bippen um. Der Grund war ein einfach: Platzmangel. Deshalb fiel schließlich die Entscheidung, auf einem gut 3300 Quadratmeter großen Grundstück in Bippen eine 480-Quadratmeter-Werkhalle nebst Büroräumen zu bauen.

Auch Neuein- und Umdeckungen von Dächern

Am neuen Standort passt nun alles, auch wenn im März während der Frostperiode ein Wasserschaden für Ungemach sorgte. Insbesondere die Büroräume mit Küchentrakt waren betroffen. Bis alles wieder in Ordnung gebracht ist, muss ein Container als Ersatz reichen. Derzeit arbeiten zwölf Mitarbeiter für K&S – vom Zimmerer- und Dachdeckermeister über Gesellen bis hin zum Bauhelfer. Die Arbeitsschwerpunkte neben der klassischen Zimmerei: die Sanierung und Renovierungen alter Bau-Substanz, Dachziegelarbeiten, Neuein- und Umdeckungen, Anbringen von Dachrinnen, Trockenbauarbeiten, energetische Arbeiten, Carportbau sowie der Bau von Wintergärten. Hauptsächlich ist K&S im Osnabrücker Land tätig. Hier war das Unternehmen unter anderem am Bau des Ärztehauses in Ankum, der Landturnschule in Melle oder der Alten Heimat in Berge beteiligt. K&S ist aber hin und wieder auch in Großstädten wie Berlin im handwerklichen Einsatz.

Matthias Ventzke – ein Zimmermann alter Schule

Einer, der für die Qualität bei K&S steht, ist Matthias Ventzke. „ Er ist ein Zimmermann alter Schule “, betont Ralf Küpker. Ob es um Fachwerkbau, Schnitzereien im Giebelbalken oder den passenden Richtspruch gehe – Matthias Ventzske sei hier stets der richtige Ansprechpartner. Seit inzwischen zehn Jahren arbeitet der 35-jährige Ohrter bei K&S. Im Juni wird er zudem Vater. Ralf Küpker hofft, dass vielleicht irgendwann die drei neuen Auszubildenden in die Fußstapfen von Matthias Ventzke treten. Leider würden die Handwerker heute zunehmend knapp. Dagegen gebe es immer mehr „Dirigenten auf Bürostühlen“. Das sei für das Handwerk keine gute Entwicklung.