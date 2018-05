Bippen. Der bekannte Konzertabend im Bippener Kuhlhoff steht in diesem Jahr natürlich unter dem Motto des Dorfgeburtstages „925 Jahre Bippen“. Beim Jubiläumskonzert am Freitag, 18. Mai 2018, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) heizt die Band Soulscapes aus Osnabrück dem Publikum ein.

Das Ambiente in und um das alte Bauernhaus hat den Konzertbesuchern in den vergangenen Jahren bereits gut gefallen. Nach den Draufsängern, dem Chor Solala und Roger Pabst als Frank Sinatra wurde in diesem Jahr die Band Soulscapes engagiert. Zum Repertoire der Soul-Coverband gehören Klassiker von Ray Charles, den Blues Brothers, Commitments, Bill Withers, Marvin Gaye und Elvis Presley. Die Band spielt schon seit über zehn Jahren zusammen und hat sich ganz der Soulmusik verschrieben. „Vorsicht im Saal! Es kann sein, dass die Leute anfangen zu tanzen, warnen Tim Rehwinkel (Gesang, Keyboard), Stephan Niedenführ (Gitarre), Florian Schaube (Schlagzeug) Andreas Müller (Bass) und Dmitry Suslov (Saxofon).

Eintrittskarten gibt es für zwölf Euro auf der Homepage des Heimatvereins Bippen sowie bei der Kreissparkasse Bippen, bei Düt und Dat und bei Burghardt Wiemann, Telefon 05435/2220.