mkun Schwagstorf. Die Kinder der Grundschule Schwagstorf können in ihrem neuen Schulgarten künftig das Wachsen und Gedeihen von Obst, Gemüse, Blumen und Kräutern im Jahreslauf hautnah erleben. Pünktlich zur Frühjahrsbestellung wurde der alte verwilderte Garten unter der Leitung von Daniel Stahr vom Garten- und Landschaftsbau Planten und Plaastern neu gestaltet.

Dabei entstanden insgesamt acht Beete, jeweils fein säuberlich mit Pflastersteinen eingefasst, die in den vergangenen Tagen von der Garten- und Koch-AG unter fachkundiger Anleitung von Benthe Korte bepflanzt und eingesät wurden.

Finanziert hat das Projekt der Förderverein der Grundschule. Zudem stellten die Firmen Herdemann, Hopster und Planten und Plaastern kostenlos Baumaterial, den Zaun und Sand zur Verfügung.

Nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen waren, konnten Maxim, Zusanna, Sinah, Emily, Jessica, Paul, Joss, Leonie und Marie, die Mitglieder der Garten- und Koch-AG, mit der Pflanzaktion beginnen. In einer Ecke werden demnächst Himbeeren wachsen. Direkt daneben stehen ein Apfel- und ein Birnbaum.

Löwenmäulchen, Zitronenmelisse, Frauenmantel, Kapuzinerkresse, Eisbergsalat und Sonnenblumen säten die kleinen Gärtner. Eine Fetthenne hatten sie noch aus dem alten Garten retten können. Auf süße Erdbeeren können sich die Schüler freuen. Außerdem gibt es noch Radieschen, Zwiebeln, Kohlrabi und Zierkürbisse. Brechbohnen und Gurken gehören ebenso dazu wie Tomaten, Schnittlauch, Rosmarin, Petersilie Oregano und Rhabarber. Die acht Beete werden künftig von jeweils zwei bis drei Schülern betreut.

„Hat das Blümchen einen Knick, war der Schmetterling zu dick.“ Diesen und weitere lustige Sinnsprüche hat Benthe Korte, die Leiterin der Garten- und Koch-AG, mit Kreide auf Dachziegel geschrieben und an dem Zaun befestigt, der den Schulgarten umgibt.

Groß war die Freude bei den Schülern, als die Mitglieder des Fördervereins zur Einweihung des Gartens einen grünen Kranz und Papierblumen mitbrachten, der nun den Gartenzaun schmückt. Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin Monika Sander sangen die Schüler ihr neues Schullied: „Wir sind ein Team mit vielen bunten Farben“ schallte es über den Schulhof.

Dann hatten die fleißigen Gärtner ihren großen Auftritt und erklärten fachmännisch, was sie in den vergangenen Tagen gepflanzt haben, und worauf sich die Mitschüler im Laufe des Gartenjahres freuen können. „Alle Pflanzen werden noch mit Schildern versehen, damit jeder weiß, was da gerade wächst“, erklärte Bente Korte.

Danach stimmte Justus ein Lied an: „ Mit Bravo, bravissimo“ bedankten sich die Schüler lautstark bei allen, die den wunderschönen Garten ermöglicht hatten und wünschten für das Gelingen viel Regen, viel Sonne und viele Früchte. Zum Abschluss der kleinen Feierstunde spendierte der Förderverein für alle ein leckeres Eis. Und nun heißt es gießen, Unkraut jäten und geduldig warten bis zur Ernte.