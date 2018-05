Schwagstorf. Das Mädcheninternat „Marienstift“ in Schwagstorf hat wenig zu tun mit der Internatswelt, wie man sie aus dem Fernsehen oder von Enid Blyton kennt. Dieses Internat ist keine Kaderschmiede für die Elite – es ist ein Schutzraum.

Zwischen Fürstenau und Schwagstorf, direkt an der B214, auf der Lastwagen und Autos an Feldern vorbeirauschen, liegt ein Pflege- und Altenheim. Und hinter diesem Altenheim liegt eine Schule. Und ungefähr dazwischen: ein Internat. Ein reines Mädcheninternat, eine Einrichtung in freier Trägerschaft der Franziskanerinnen. Schwarz gekleidete Nonnen gehen hier durch die Flure, unweit des Klinkerbaus steht eine große steinerne Marienstatue, und wer jetzt befürchtet, dass es außerordentlich streng zugeht im Mädcheninternat Marienstift, dass man hier aufpassen muss, was man sagt und wie laut, der hat vermutlich noch nicht Bekanntschaft gemacht mit Schwester Josefine.

Als die vor rund 17 Jahren zum Internat kam, habe sie eine Schülerin entdeckt, die in ihrem Bett lag und den Tierfreund las. „Was liest du denn da?“, habe sie das Mädchen gefragt. „Den Tierfreund?“ Das Mädchen sei errötet und habe die Zeitschrift sinken lassen: Im Tierfreund steckte die „Bravo“. Aber bitte nicht verraten, habe das Mädchen gebeten. Schwester Josefine lacht. „Damals war hier die Bravo noch verboten. Das war krass.“

Das Internat als Schutzraum

Mittlerweile ist Schwester Josefine stellvertretende Internatsleiterin und für die Bravo interessiert sich niemand mehr. Mit schnellen Schritten geht sie die Treppe zu den Stockwerken hoch, in denen die fünf Wohngruppen untergebracht sind. „Du hast ja eine coole Sonnenbrille“, begrüßt sie eine Internatsbewohnerin.

60 Plätze gibt es in dem Internat. 40 Plätze werden von der Jugendhilfe beansprucht, 20 Plätze privat vergeben.

Das Marienstift ist kein Schloss Einstein. Es ist keine Kaderschmiede, kein Ort für „Kinder aus gutem Haus“, die ihren Notendurchschnitt verbessern wollen. Das Marienstift ist für viele Mädchen: die Rettung.

Probleme in der Schule – Probleme zu Hause

„Einige Kinder kommen aus schwierigen Lebenssituationen“, sagt Schwester Josefine. Im Internat leben Mädchen, deren Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind, die aus beruflichen Gründen viel unterwegs sind oder psychisch erkrankt. Kinder von Alleinerziehenden, Schaustellern, Mobbingopfer, Kinder mit ADHS und Schulverweigerer. „Der Grund, dass die Kinder zu uns kommen, sind oft Probleme in der Schule. Aber die wirklichen Probleme liegen oft viel tiefer“, sagt die Ordensschwester. Einige Mädchen sind aber auch einfach nur aufs Internat gewechselt, weil sie Freundinnen suchen – und die Chancen bei 60 Mädchen unter einem Dach gut stehen.

Die jüngsten Bewohner des Internats sind gerade mal sechs Jahre alt, die ältesten 19. Während die Grundschüler morgens mit dem Bus zur Grundschule gefahren werden, besuchen die älteren Mädchen die Marienschule, eine private Haupt- und Realschule mit rund 430 Schülerinnen und Schülern. Einige Mädchen besuchen umliegende Schulen, Gymnasien oder Förderschulen. Die Ältesten gehen bereits auf die Berufsbildenden Schulen und machen ihre Ausbildung in den Betrieben der Umgebung.

„Stress“ mit den Eltern

Anna* ist 15 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren im Internat. „Ich hatte Stress mit meinen Eltern“, sagt die Neuntklässlerin. Ihre Mutter sei alleinerziehend, mit der Arbeit sei es schwierig gewesen, erzählt sie. „Wir mussten eine Maßnahme finden“, sagt sie. Diese Maßnahme war das Internat. „Jetzt verstehen wir uns viel besser.“ Das Abitur möchte sie machen und dann: „Erzieherin werden.“ Zusammen mit der ebenfalls 15 Jahre alten Marie ist Anna Sprecherin einer der Wohngruppen. Sie führen durch die wenigen Einzel- und vielen Doppelzimmer der Mädchen, zeigen den Wohnraum mit Sofa, Brettspielen und Fernseher. „Netflix wird hier voll gehyped“, erklärt Anna. An einem Pinnboard hängen der Wochenplan, der Lernplan, der Putzplan. An der Wand über dem Feuerlöscher steht der Spruch: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“

Pflegeheim, Schule, Internat und Exerzitien- und Bildungshaus – all das befindet sich auf einem Gelände in unmittelbarer Nähe. Foto: Achenbach





Marie ist vor zwei Jahren ins Internat gezogen, um einen Neuanfang zu machen. „Ich bin an der anderen Schule gemobbt worden“, sagt die Schülerin. Den Wechsel bereue sie „kein Stück.“ Vor dem Mittagessen wird gebetet, um 17 Uhr ist Chor. „Ich bin sehr christlich“, sagt Marie. „Ich bereite gerade meine Firmung vor, ich steh‘ da voll dahinter.“ Anna zuckt hingegen mit den Schultern. Dass sie sich in einer katholischen Einrichtung befindet, störe sie nicht, „ich akzeptiere das.“ Aber gläubig ist sie nicht.

Nächtliche Geständnisse

Während die Internatsbewohnerinnen gerne ihre Räume zeigen, die Bilder, die sie gemalt und aufgehängt haben, erklären und über ihre Lieblingsserien sprechen, sind viele zurückhaltend, wenn es um die Gründe für ihren Internatsaufenthalt geht. Manchmal weiß selbst Schwester Josefine anfangs nicht, welches Schicksal die Mädchen mit sich herum tragen.

In allen Internatsgruppen arbeiten Erzieherinnen, die auch die Nachtbereitschaft übernehmen. Es kam schon vor, dass ein Mädchen, das bereits seit Wochen im Internat wohnte, nachts zu einer Erzieherin kam und erzählte, was zu Hause wirklich vorgefallen sei. „Wir haben hier im Haus auch eine Fachkraft 8a“, sagt Schwester Josefine. Eine Fachkraft gemäß Paragraf 8a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes also, deren Aufgabe es ist, wachsam mit zu überlegen, ob einzelne Mädchen besonderen Schutz und Hilfe brauchen. Diese Mitarbeiterin muss gegebenenfalls darüber entscheiden, ob es überhaupt zu verantworten ist, die Internatsbewohner am Wochenende nach Hause zu lassen. Zwei Tage die Woche kommt zudem eine Psychologin in das Haus. Darüber hinaus arbeitet das Marienstift mit Fachkliniken in der Region zusammen, mit Nachhilfelehrern, Sportvereinen und Jugendgruppen. Eine Freizeitpädagogin kümmert sich um sportliche, kreative und musikalische Arbeitsgemeinschaften und Projekte.

Drogen gibt es in jeder Stadt

Während Schwester Josefine den Tagesplan des Internats erläutert, klingelt das Telefon. Eine Mutter, alleinerziehend und mit psychischen Problemen, bereits eine Woche habe sie sich krankschreiben lassen, aber auf Dauer sei das keine Lösung. Schwester Josefine legt die Stirn in Sorgenfalten, gerne will sie helfen und ein Platz im Internat sei noch frei, nur die Schule platze aus allen Nähten. „Die Mutter liegt platt am Boden und hat Angst um ihre Tochter“, sagt sie, nachdem sie aufgelegt hat. Aber vielleicht findet sich eine kreative Lösung. Es rattert in dem Kopf der Ordensschwester. Nein, der Anruf kam nicht aus der Region, nicht einmal annähernd. Viele Internatsschülerinnen kommen von weiter her und aus Großstädten. Weil es hier in Schwagstorf so beschaulich und ländlich ist und es nicht so viele Versuchungen gibt wie in der Großstadt? Schwester Josefine lacht. Wenn es um Drogen gehe – an die ran zu kommen sei furchtbar einfach. „Mir würde zwar niemand etwas anbieten, aber ich kann genau sagen, wo es etwas gibt“, sagt die Nonne. Nein, der Grund für die hohe Nachfrage liege vermutlich eher darin, dass das Internat im Vergleich zu anderen Einrichtungen recht günstig sei. Wer sein Kind hier privat unterbringe, zahle im Monat 560 Euro.

Gefühle sein lassen wie sie sind

Sicher gebe es im Internatsalltag auch mal „Zickereien“, wie Schwester Josefine sagt. Dann werde viel geredet, dann werde es auch mal laut, dann werde auch mal geweint. „Gefühle sein zu lassen wie sie sind – das ist hier ein großes Thema.“ Und auch Heimweh gebe es. Aber Heimweh sei nicht schlecht. Heimweh sei gut, sagt die Ordensschwester. Denn Heimweh bedeutet in manchen Fällen, dass da etwas gerade gerückt wurde. Denn so schön es für die Mitarbeiter des Internats auch ist, wenn die Mädchen sich dort wohl fühlen: „Die Familien wollen wir nicht ersetzen“, sagt Schwester Josefine.

*Namen auf Wunsch des Internats geändert

