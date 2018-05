mkun Börstel. Pastorin Katrin Seelenbinder hat auf dem Gelände des Stiftes Börstel vor zahlreichen Mitgliedern der drei Kirchengemeinden des evangelisch-lutherischen Kooperationsraumes Bippen, Berge und Menslage ihre Aufstellungspredigt gehalten.

Im Innenhof des Stiftes Börstel, eingerahmt vom mittelalterlichen Kreuzgang und umgeben von uraltem Baubestand, versammelten sich zahlreiche Gläubige um den blumengeschmückten Altartisch, um den traditionellen gemeinsamen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt zu feiern und die Aufstellungspredigt von Pastorin Seelenbinder zu hören. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den Posaunenchören Bippen und Berge unter der Leitung von Melanie Böggemann. Nach der Begrüßung durch Äbtissin Britta Rook stellte sich Pastorin Katrin Seelenbinder selbst vor: „Sie feiern heute Gottesdienst mit einem neuen Gesicht hier vorne, das hoffentlich bald ein vertrautes Gesicht sein mag. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe einen großen Hund.“

„Passender kann man sich das nicht wünschen“

Es folgte das Eingangsgebet, gesprochen von Pastor Jürgen Loharens, sowie zwei Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament, vorgetragen von der Lektorin Almuth Stöve. Die Fürbitten lasen Karola Nubbemeyer, Ulla Nehrenhaus und Bernd Diekherbers. „Ein Aufstellungsgottesdienst an Christi Himmelfahrt – passender kann man sich das nicht wünschen. Ein christlicher Feiertag, bei dem es um Abschied und Aufbruch geht, für mich als Pastorin genauso, wie für sie als Gemeinde.“ Mit diesen einleitenden Worten begann die Pastorin ihre sehr persönliche Aufstellungspredigt. Sie ging auf die Lesung aus der Apostelgeschichte ein, wonach sich die Jünger an Christi Himmelfahrt zum zweiten Mal innerhalb von 40 Tagen von Jesus verabschieden mussten, der ihnen auftrug: „Geht hinaus in die Welt, erzählt vom Reich Gottes!“

Wunsch nach Kontinuität und Beständigkeit

„Die Tränen des Abschieds in den Augen und mit Freude nach vorne schauen, so geht es auch mir“, zog sie Parallelen zu ihrer gegenwärtigen persönlichen Situation und dem verständnisvollen Wunsch der Menschen im Kooperationsraum nach Kontinuität und Beständigkeit. Im Pfarrhaus solle wieder Licht brennen und die Pfarrstelle wieder ein Gesicht bekommen. „Mein Herz hat immer für die Dorfgemeinden geschlagen: Zusammen lachen und fröhlich sein; zusammen weinen und schweigen – mit Gott im Mittelpunkt“, erklärte die Pastorin. Sie halte es mit dem Slogan ihres Ehemannes „Kirche für dich da in Gottes Namen“. Residenzpflicht im Pfarrhaus sei für sie gut und richtig und bedeute eine Erleichterung und Bereicherung für ihre Arbeit. Sie schloss ihre Predigt mit dem Bibelwort: „Ihr sollt als Gemeinde füreinander leben und füreinander da sein“. Und in ihrer erfrischend lockeren Art fügte sie spontan an, dass sie künftig zwar im Pfarrhaus Menslage wohnen werde, aber natürlich auch in Berge anzutreffen sei, wo ihr Hund Tammo bereits diverse Leckereien zugesteckt bekam.

„Die müssen wir behalten!“

Uwe Landwehr lud alle Gäste zur Begegnung im Kräutergarten ein und wies auf die Möglichkeit einer Führung durch die Stiftskirche hin, von der viele Interessierte Gebrauch machten. Anerkennende Worte waren von den Gottesdienstbesuchern zu hören, wie „Das war eine wunderbare Einführungspredig!“ oder „Die müssen wir behalten!“. Die Einspruchsfrist für Gemeindemitglieder, die schriftlich mit Begründung einzureichen ist, endet am 20. Mai. Danach erfolgt die Ernennung der Pastorin durch das Landeskirchenamt.