Fürstenau. Ein stattliches Sümmchen: Der Verein „Archäologie und Stadtgeschichte Fürstenau“ hat von der VR-Stiftung sowie der Volksbank Osnabrücker Nordland 11.000 Euro für den Umbau des im Jahr 1720 gebauten Gefängnisses auf der Schlossinsel in Fürstenau zu einem Erlebnishotel erhalten. Das Geld ist für die Ausstattung eines Schulungs- und Veranstaltungsraum im Gebäude gedacht, den beispielsweise Schulen für den Geschichtsunterricht nutzen können.

Werner Pries als Vorsitzender des Vereins sowie Stellvertreter Ralf Heitkamp und Kassiererin Olga Baun freuten sich über diesen Geldsegen. Die Euro werden zum einem für Mobiliar benötigt, zum anderen für die technische Ausstattung des Schulungs- und Veranstaltungsraumes.

Den 11.000-Euro-Scheck übergaben Herbert Niemann vom Vorstand der Volksbank sowie Marketing- und Vertriebsleiter Martin Budde. Sie nutzen zudem die Gelegenheit, sich über das Tourismus-Projekt zu informieren, das wahrscheinlich noch im kommenden Herbst/Winter fertiggestellt wird. Somit wäre im Frühjahr 2019 eine Eröffnung möglich – wenn als planmäßig verläuft, wie Werner Pries erläuterte.

Renovierung von 27 Gefängnistüren

Viele Arbeiten sind inzwischen erledigt oder in Angriff genommen. Das Richtfest hat der Verein „Archäologie und Stadtgeschichte Fürstenau“ bereits im Oktober 2017 gefeiert. Inzwischen haben unter anderem Schüler der Fachrichtung Maler und Lackierer der gewerblich berufsbildenden Schulen in Nordhorn einen Teil der 27 Gefängnistüren wieder renoviert. Sie sind fast 300 Jahre alt und sind mit zahlreichen Schnitzereien von Gefängnisinsassen verziert.

Zwölf Personen werden in den Räumen des ehemaligen Gefängnisses übernachten können. Die sollen – einschließlich der Mörderzelle – nach Möglichkeit, weitgehend authentisch erhalten bleiben, um ein richtiges „Gefängnisgefühl“ zu erzeugen – angefangen bei den bereits erwähnten Türen über den sichtbaren Bruchstein bis hin zu alten Balken. Auf Wunsch wird auch Sträflingskleidung bereitgestellt, so Werner Pries.

Geeignet für Radtouristen

Gleichwie: Es wird natürlich auch Komfort geben. Deshalb entstehen für die zukünftigen Gäste ein neuer Badbereich mit Duschmöglichkeiten und ein Aufenthaltsraum mit Terrasse im Innenhof des neuen Anbaus. Somit kann das Gefängnis als Bestandteil der denkmalgeschützten Schlossgebäude in Zukunft eine weitere Touristenattraktion werden. Vor allem für Radfahrer biete sich diese Übernachtungsmöglichkeit an, so Werner Pries.

Wie berichtet, ist die Sanierung des Gefängnisses bereits seit 2006 ein Thema in Fürstenau. Damals machte sich der Handwerkerring Gedanken, wie das Gebäude gerettet werden könnte. Um an die nötigen Gelder zu gelangen, reaktivierten Mitglieder des Handwerkerringes den Verein „Archäologie und Stadtgeschichte Fürstenau“, der das Projekt vorantreibt. Werner Pries geht davon aus, dass insgesamt nicht mehr als maximal 130.000 Euro an Kosten anfallen. Das ist auch möglich, weil viele Firmen aus der Region das Projekt materiell und ideell unterstützen.