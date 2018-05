Fürstenau. Bestes Wetter, gute Laune und ein zukunftsweisendes Bauprojekt – das Richtfest für das neue Kinderzentrum Am Gültum in Fürstenau ging in einer besonders gelösten Stimmung über die Bühne. Auf allen Seiten war die Freude groß.

Die Samtgemeinde Fürstenau baut derzeit für rund 1,9 Millionen Euro das neue Kinderzentrum, da die Plätze in den vorhandenen Einrichtungen nicht mehr ausreichen. Derzeit sind rund 40 Kinder in Provisorien untergebracht. Betreiber des Kinderzentrums wird die Heilpädagogische Hilfe (HpH) sein. Vorgesehen ist eine Krippengruppe mit 15 Plätzen für Kinder bis zu drei Jahren. Weiterhin wird es zwei Regelgruppen mit 50 Plätzen für Drei- bis Sechsjährige geben. Darüber hinaus ist eine integrative Gruppe mit 18 Plätzen – einschließlich vier Förderplätzen – vorgesehen. Zusätzlich ist ein Sprachheilkindergarten für vier- bis sechsjährige Kinder geplant. Hier stehen bis zu acht Plätze bereit. Neben den fünf Kindergartengruppen wird die HpH zudem weitere offene Projekte für Familien in der Samtgemeinde Fürstenau anbieten und mit den Schulen sowie dem Reit- und Fahrverein zusammenarbeiten.

Künftige Leiterin Kerstin Köllen: Ich bin gespannt

Die Leitung des Kinderzentrums wird Kerstin Köllen übernehmen. Die 42-Jährige kommt aus Essen/Oldenburg und freut sich bereits auf ihre neue Aufgabe, wie sie erklärte. „Ich bin gespannt“, so Kerstin Köllen. Zuvor hatte sich Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken in einer kurzen Begrüßungsansprache vor allem bei den Kindern bedankt, die in den Provisorien untergebracht sind. Sie hatten es sich nicht nehmen lassen, die Richtkränze mit ihren Erzieherinnen zu fertigen. Normalerweise übernähmen ja die Nachbarn diese Aufgabe, so Benno Trütken. Auch bei denen bedankte er sich. Sie müssten derzeit wegen der Baustelle auch Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. HpH-Geschäftsführer Guido Uhl wiederum bedankte sich für die „tolle Zusammenarbeit“ bei der Umsetzung des Bauvorhabens bei allen Beteiligen. „Das passt“, erklärte er.

Herbert Gans: Ein besonderer Tag für die Stadt

Von einem „besonderen Tag für die Stadt“ sprach Fürstenaus Bürgermeister Herbert Gans. Zwar handele es sich um ein Projekt der Samtgemeinde, aber es werde in Fürstenau umgesetzt. Diesen Worten ließ er Weisheiten zum Thema Bauen folgen – „Bauen ist schwerer als einreißen“, „Durch Bauen lernt man bauen“, „Wo man baut, da pflanzt man Bäume“. Für die Nachbarn wünschte Stephan-Heinrich Flohr vom Reit- und Fahrverein alles Gute. Symbolisch überreichte er mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit des Netzwerkes „ Kinder mit Pferden stärken “ mit dem HpH-Kinderzentrum ein Steckenpferd. Schließlich wünschte Architekt Gregor Schröder junior – wohl schon im WM-Fieber – alles gute für die „zweite Halbzeit“ beim Bauprojekt.