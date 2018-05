mkun Klein Bokern. Am 30. Juni und 1. Juli 2018 feiern die Schützen aus Klein Bokern ihr traditionelles Volksfest in der frisch renovierten Schützenhalle. Sie haben den Programmablauf überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

So wird das Königschießen zukünftig bereits vier Wochen vor dem eigentlichen Schützenfest stattfinden. Vor mehr als zehn Jahren war der Schützenverein Klein Bokern der erste Verein in der Region, dessen Königsthron verwaist blieb. Gefeiert wurde dennoch zünftig. In den folgenden Jahren ereilte auch andere kleine Vereine in der Umgebung das gleiche Schicksal.

Den Negativtrend stoppen

„Weil der Schützenverein Klein Bokern ein kleiner aber flexibler Verein ist, haben die Schützenbrüder und –schwestern in der jüngsten Generalversammlung beschlossen, auf diesen Negativtrend zu reagieren“, so die Auskunft des Präsidenten Stefan Dückinghaus. „Wir stecken nicht den Kopf in den Sand“, meinte er. Motiviert erarbeiteten die Vereinsmitglieder einen Plan, der den Fortbestand des Volksfestes sichern soll. Der Ablauf wird demnach kompakter. Außerdem wird es einige Neuerungen geben. Denn auch in Zukunft will die Klein Bokerner Bevölkerung ihr Schützenfest feiern.

Erstmalig ein internes Sommerpreisschießen

Der Vereinsvorstand hat am vergangenen Wochenende den künftigen Programmablauf zeitlich genau getaktet. Am Sonntag, 3. Juni 2018, von 11 bis 14 Uhr veranstaltet der Verein erstmalig ein internes Sommerpreisschießen, verbunden mit dem Königschießen. Auch der Jugendkönig soll an diesem Tag ermittelt werden. Für kühle Getränke und einen leckeren Imbiss während der Veranstaltung wir gesorgt.

Kolpingkapelle lädt zum Platzkonzert ein

Am Samstagabend, 30. Juni 2018, um 18 Uhr treten die Schützenbrüder und -schwestern auf dem Schützenplatz an, um dann um 18.30 Uhr die Brudervereine Bippen und Schwagstorf gemeinsam mit der Kolpingkapelle Schwagstorf vom Hof der Familie Renzelberg abzuholen. Um 19 Uhr beginnt das zweistündige Platzkonzert der Kolpingkapelle. Während des Konzerts erfolgt auch die Proklamation des neuen Schützenkönigs mit seinem Hofstaat. Natürlich können sich die Gäste auch wieder auf das traditionelle Preisknobeln und eine reichhaltige Tombola freuen. Um 21 Uhr eröffnet das Königspaar dann das Tanzvergnügen mit DJ Michael.

Volksfeststimmung bei Kaffee und Kuchen

Nach einer langen Nacht tritt der Schützenverein am 1. Juli 2018 um 13.30 Uhr vor dem alten Haus Osterich an und marschiert mit der Kolpingkapelle zum Schützenplatz. Hier beginnt um 14 Uhr das Preisschießen. Bis 18 Uhr herrscht dann hoffentlich Volksfeststimmung bei Kaffee und Kuchen sowie diversen Getränken. Für die Kinder stehen ein Karussell und eine Hüpfburg bereit. Das Ende des traditionsreichen Schützenfestes in Klein Bokern hängt ganz von der Feierlaune und Standfestigkeit der Gäste ab.