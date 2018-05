Fürstenau/Bippen. An Christi Himmelfahrt öffnen die Tore der Freibäder in Fürstenau und Bippen. Die gute Nachricht: Die Eintrittspreise bleiben unverändert.

Die Samtgemeinde Fürstenau hat in den vergangenen Wochen mit vielen Helfern die Bäder für die kleinen und großen Badegäste herausgeputzt. So sei der Kleinkinderspielplatz im Freibad Fürstenau um ein Mini-Maxi- Kletterspiel erweitert worden, wie Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken mitteilt. Weiterhin seien für das Freibad Bippen eine aufblasbare Riesen-Ente und eine Laufmatte angeschafft worden.

Samtgemeindebürgermeister Trütken und das Schwimmbadteam würden sich freuen, wenn viele Besucher den Weg in die Freibäder finden. Als Ansprechpartner stehen wie gewohnt Schwimmmeister Rainer Reuter und die Fachangestellte für Bäderbetriebe Birgit Möller im Freibad Fürstenau und Schwimmmeisterin Maria Kirk im Freibad Bippen zur Verfügung, unterstützt von Kräften der Servos und der DLRG.

24-Stunden-Schwimmen am 14. und 15. Juli

Benno Trütken bedankt sich zudem bei der DLRG Ortsgruppe Fürstenau und dem Förderverein Bippen für die tatkräftige Unterstützung. Ihr Einsatz trage dazu bei, dass die Freibäder an Attraktivität gewönnen.

Zu den Veranstaltungen in den Bädern: Auch in diesem Jahr wird es in Fürstenau ein Candle-Light-Schwimmen geben, und zwar am 11. August. In Bippen wieder steht am 14. und 15. Juli das 24 Stunden-Schwimmen auf dem Programm. Auch wird es wieder im Rahmen des Ferienspaßes Aktionen geben.

Aufgrund der unbeständigen Witterung waren die Besucherzahlen in der Badesaison 2017 rückläufig, wie Benno Trütken weiter berichtet. Rund 13 Prozent weniger Besucher hätten den Weg in die Freibäder gefunden. Benno Trütken hofft, dass in diesem Jahr das Wetter mitspielt und die Besucherzahlen wieder steigen.

Erstmals Familiensaisonkarten verschickt

Erfreulich sei, dass die Eintrittspreise unverändert bleiben könnten, so der Samtgemeindebürgermeister. Auch die Öffnungszeiten seien unverändert und können auf der Homepage der Samtgemeinde Fürstenau www.fuerstenau.de nachgelesen werden.

Weiterhin hat die Verwaltung in diesem Jahr erstmals Familiensaisonkarten an Familien verschickt, die in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Karte erworben haben. Damit bleibt ihnen der Weg in die Verwaltung erspart. Dieses Angebot werde gut angenommen, die Verwaltung bekomme positive Resonanz, freut sich Benno Trütken. Weitere Familiensaisonkarten sind ab sofort bei der Samtgemeinde Fürstenau im Schloss (Zimmer 63 und 64) sowie bei der Gemeinde Berge an der Tempelstraße und bei der Gemeinde Bippen an der Hauptstraße erhältlich. Einzelsaisonkarten gibt es in den Freibädern.