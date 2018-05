Fürstenau. Das Thema Heimat griff die Künstlerin Monika Scholz bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in den Räumen im Alten Rathaus auf. Die Ausstellung endet am 20. Mai 2018.

Nach der Begrüßung durch Gerd-H Reitzig vom Kunstverein „Wir“ und einem Statement von Bürgermeister Herbert Gans stellte Laudatorin Annette Niewöhner die Intention und Arbeitsweise der Münsteraner Künstlerin vor. Den musikalischen Auftakt machte das Trio Rudi Mennecke (E-Giarre), Jonas Scholz (Bassgitarre) und Robert Hingler (Keyboard). Anschließend führte Annette Niewöhner in die Ausstellung ein. „Kunstvereine sind ein Glücksfall für das Gemeinwesen“, sagte sie, „damit sie zu denselben werden können, braucht es Künstler, die durch ihre Interventionen öffentliche Diskurse anregen.“ Und weiter hob sie hervor: „Mit ihrem Kunstverein bieten sie seit 21 Jahren den Kunst- und Kulturschaffenden der Region ein öffentliches Forum und sozusagen Heimat auf Zeit.“

„Seismograf des gesellschaftlichen Klimas“

Niewöhner reflektierte den Begriff Heimat in all seinen oft kontroversen, sich wandelten Facetten. „Es gilt sich selbst zu bewahren und doch von der Hoffnung zu leben, dass eine noch unbekannte Richtung auch einen Sinn macht. So besteht Verheimatung in sich selbst“, so die Laudatorin. „Künstler sind Seismografen des gesellschaftlichen Klimas“, betonte sie. Sie rief dazu auf die Werke mit eigenem Blick zu betrachten und sich dabei einen Zugang auch zum eigenen Leben zu verschaffen. Die Druckgrafiken, Malereien, Objekte und Collagen sind samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen.