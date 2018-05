mkun Schwagstorf. „Klasse, wir singen, tanzen und spielen für unsere Schule“ lautete das Motto des Konzerts der Schwagstorfer Grundschüler in der Aula der Marienschule.

Im März nahmen alle Schüler an der Aktion „Klasse! Wir singen“ teil und sangen in der Emsland-Arena gemeinsam mit Schülern anderer Schulen in einem riesigen Chor vor einem großen Publikum. Nach diesem überwältigenden Erlebnis entstand im Kollegium die Idee zu dem musikalischen Gastspiel in der Marienschule. „Viel Spaß beim Konzert“, wünschen die Mitglieder des Schülerrates den zahlreichen Gästen zu Beginn der Veranstaltung, und den haben die Zuhörer. Schulleiterin Monika Sander moderiert den kurzweiligen Abend. Musikalisch untermalt werden die jeweiligen Beiträge vom „Musik-Chef“ Simon Kaufmann. Karin Schräder ist für den reibungslosen Ablauf des Programms zuständig und Katja Hoopmann gibt mit farbigen Schildern Regieanweisungen.

„Klasse! Wir singen“

In weißen T-Shirts mit dem kunterbunten Schriftzug „Klasse! Wir singen“ stehen die Jungen und Mädchen der Klassen eins bis vier der Grundschule Schwagstorf auf der Bühne und singen das gleichnamige Begrüßungslied. Danach erklingt ein Klassiker „Hab‘ne Tante aus Marokko“ lebhaft vorgetragen von den Drittklässlern. Sogleich heißt es „Manege frei“. Die Zirkus-AG zeigt ihr Können unter der Leitung von Karin Schräder. Da wird geschickt jongliert und sicher balanciert. Das Publikum applaudiert begeistert. Die Klasse vier präsentiert einen englischen Song „Kookabura“, und die zweite Klasse besingt mit sichtlichem Vergnügen „Fritz, den kleinen Dackel“. Vor der Pause versammelt sich die gesamte Schülerschaft wieder auf der Bühne und singt gemeinsam mit den Gästen „Zwei kleine Wölfe“. Neben kühlen Getränken haben die Eltern ein üppiges Fingerfood-Buffett organisiert. Nach der Pause geht es plattdeutsch weiter. Elisabeth Schenke und Ursula Dieckhoff erarbeiteten mit den Kindern in der Plattdeutsch-AG Texte, die sie selbstbewusst vortragen und sogar ins Hochdeutsche übersetzen, wie zum Beispiel: „Vull Pläsier bi use Konzert. Holt ju watt!“

„Ein Team mit vielen bunten Farben“

Mit „Siya Hamba“ bringen die Schüler ihre Zuhörer musikalisch nach Südafrika. Im Musikunterricht hat die Klasse vier den „Bechergroove“ einstudiert. Hochkonzentriert sitzen die Schüler auf der Bühne. Abwechselnd klopfen sie mit bunten Bechern auf den Boden und klatschen mit den Händen. So erzeugen sie einen außergewöhnlichen Rhythmus. Klasse drei zeigt einen temperamentvollen Tanz (Saturday night) und die Plattdeutsch-AG besingt „Lütt Anna Susanna“. Die Erstklässler präsentierten den „Tanz der Meerestiere“ mit immer schneller werdendem Sprechgesang. Simon Kaufmann dirigiert Klasse drei bei einer rhythmischen Liedbegleitung durch Klangstäbe. Dann kündigt Benno den Höhepunkt des Abends an: Das vom Schülerrat beschlossene neue Schullied „Wir sind ein Team mit vielen bunten Farben“und alle singen begeistert mit. Mit „I like the flowers“ endet ein wunderschönes Konzert.

Ohne Zugabe kommen die kleinen Künstler natürlich nicht davon, und so singen sie dann mit geröteten Wangen „Die kleinen Biber haben Fieber“.