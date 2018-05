Hollenstede. Die Landjugend Hollenstede hat in ihrer Generalversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Den Vorsitz übernimmt Hannah Gerweler. Jannis von Wulfen gibt das Amt aus zeitlichen Gründen nach drei Jahren ab.

Der scheidende Vorsitzende Jannis von Wulfen ging auf die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr ein. Er dankte für die gute Unterstützung bei den verschiedenen Arbeitseinsätzen. „Wir haben eine starke Landjugendgruppe. Ich hoffe, dass es so bleibt“, betonte er. Aufgrund der positiven Kassenlage sei die Realisierung einer Jubiläumsfeier zum 55-jährigen Bestehen der Landjugend Hollenstede gesichert. Weiterhin könne sich der Landjugendraum sehen lassen. Über den Fortschritt der Bauarbeiten im Jugendheim informierte Jonas Gerweler. Die Bauarbeiten seinen bald abgeschlossen, freute er sich. Sodann standen die Aktivitäten für das laufende Jahr auf der Tagesordnung. Am 22. September feiert die Landjugend ihr 55-jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst am Nachmittag sowie einem Ball am Abend.

Dankeschön für Jonas Gerweler

Die Landjugend beschloss, erneut die Beschaffung von Landjugendjacken zu unterstützen. Ein Dankeschön gab es für Jonas Gerweler, der acht Jahre im Vorstand wirkte und sich dabei unter anderem engagiert um das Jugendheim kümmerte. Jannes von Wulfen kandidierte aus beruflichen Gründen nicht wieder, unterstützt den Vorstand aber noch als Beisitzer. Weiterhin ist er im Diözesanvorstand der KLJB Osnabrück tätig. Bei den Vorstandswahlen kamen Lennart von Wulfen und Emiliy Hellmann neu hinzu.

Gut gefüllter Terminkalender

Termine für 2018: 7. Juni, Politischer Dämmerschoppen; 9. und 10. Juni, Vorstandsfahrt; 22. Juni, Niedersachsenquiz; 14. Juli, Ortsgruppenwichteln; 28. Juli, Kubanische Nacht; 2. bis 5. August, Rendez-Vous (Frankreich) Bundestreffen; 6. August, Kinderferienpassaktion; 12. August, Beachvolleyballturnier; 1. September, Ehrenamtstag; 4. bis 7. September, Landjugendüberraschungsfahrt; 11. Oktober, Erntekrone binden; 19. Oktober, Dekanatsbowling; 12. Dezember, Neuaufnahme; 22. Dezember, Christmascountdown; 31. Dezember, Silvesterfeuer; 12. Januar, Tannenbaumsammelaktion.