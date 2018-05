mkun Schwagstorf. Die Eltern-Kind-Gruppe Hollenstede hat netten Besuch von einem Vertreter des Scheunenfestclubs erhalten. Im Gepäck hatte eine Überraschung. Besuch erhielten zudem der Schützenverein Hollenstede und der Förderverein der Benedikt-Grundschul ein Fürstenau.

Holger Wilke, einer der Organisatoren des Scheunenfestes, überreichte an die Eltern-Kind-Gruppe einen Scheck in Höhe von 300 Euro, den Anika Determann und Anke Hülsmann entgegennahmen: „Dafür wird neues Spielzeug angeschafft“, erklärten sie.

Der Schützenverein Hollenstede wiederum erhielt 300 Euro für ein Luftkissen für Jungen und Mädchen während des Schützenfestes. Weitere 300 Euro gingen an den Förderverein der Benedikt-Grundschule Fürstenau, der das Geld für die Anschaffung einer digitalen Tafel verwenden will.

Feiern für den guten Zweck

Seit mehr als drei Jahrzehnten findet nun schon das Scheunenfest am Tag vor Himmelfahrt statt. Bis kommenden Mittwoch haben die 60 Mitglieder des Scheunenfestclubs alle Hände voll zu tun. Die Veranstalter erwarten mehrere 100 Gäste, für die es heißt: „Feiern für den guten Zweck“. „Denn auch in diesem Jahr werden sämtliche Einnahmen gespendet. Ein großer Teil ist für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke bestimmt“, so Holger Wilke. Am 9. Mai findet die Scheunenfete mit dem DJ-Team Passenger auf dem Hof Geers statt. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und viele Besucher.