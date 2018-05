Fürstenau/Bersenbrück. Stammte das Testament seines Onkels, das den Angeklagten als Alleinerben auswies, vielleicht doch aus der Feder des Angeklagten? Dieser Frage ging das Schöffengericht in Bersenbrück in der dritten Runde des Prozesses nach. Auch diesmal wurde das Verfahren von zahlreichen Angehörigen der inzwischen als Alleinerbin feststehenden Frau des Verstorbenen verfolgt.

Das Landeskriminalamt sowie die im ersten Termin angehörte Gutachterin mochten sich mangels geeigneten Vergleichsmaterials bislang nicht darauf festlegen, dass der Angeklagte das Testament hergestellt hatte. Aus Sicht der Gutachterin erwiesen war lediglich, dass der Verstorbene das fragliche Testament nicht selbst gefertigt hatte.

Nun war es aber so, dass im zweiten Prozesstermin die Ehefrau des Angeklagten zwei Quittungen und eine Vollmacht, bei denen ihr Mann seine Urheberschaft abgestritten hatte, eindeutig als von ihrem Mann stammend identifizierte. Der Gutachterin aus Hamburg stand somit neues Vergleichsmaterial zur Verfügung. Jedoch war ihr nur eine kurze Sichtung des Materials in diesem Termin möglich. Für eine abschließende Stellungnahme sah sie sich so kurzfristig nicht in der Lage.

Aussage verweigert

Die sonst noch anstehende Zeugenvernehmung begann mit den beiden Söhnen des Angeklagten. Der ältere Sohn machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der jüngere hingegen war zur Aussage bereit. Seine Eltern hätten sich für den Verstorbenen und dessen Frau abgerackert. Entweder sein Vater oder die Kirche sollten später erben, so schilderte der Zeuge eine Äußerung des Verstorbenen, der im Übrigen die Verwandten seiner Frau alle vom Hof habe jagen wollen, weil diese sich nicht hätten blicken lassen. Dass sein Vater schließlich den Hof erben sollte, habe er, der Zeuge, irgendwann später vernommen. Ein Testament habe er nicht zu Gesicht bekommen. Bestätigt wurden von ihm aber die Geldzuwendungen aus dem Vermögen des Erblassers, die er über den Angeklagten erhalten hatte.

Weiterer Termin am 16. Mai

Der rund ein halbes Jahr nach dem Tod des Erblassers als Nachlasspfleger bestellte Rechtsanwalt und Notar schilderte ein Treffen mit dem Angeklagten, bei dem die Hofnachfolge mit dem Angeklagten als angeblich testamentarischen Erben sowie dessen bisherige Tätigkeiten für den Hof Thema waren. Insgesamt habe man sich zwei Mal getroffen. Mehrfachen Anforderungen nach Auskünften über die Ausgaben für den Hof kam der Angeklagte in der Folgezeit dann aber nicht nach, so der Zeuge.

Sein ebenfalls mit der Nachlasspflegschaft befasster Rechtsanwaltskollege ergänzte die Angaben des zuvor vernommenen Zeugen um weitere Details.

Gegen Ende der Sitzung erhielt die Schriftsachverständige zusätzlich noch Kopien vom Ausweis sowie vom Führerschein des Angeklagten zur Erarbeitung eines weiteren Gutachtens, das beim Verhandlungstermin am 16. Mai, ab 9 Uhr in Saal E2 für Klarheit sorgen soll.